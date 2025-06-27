南市研考會主委蒙志成涉貪 檢方複訊後夫妻分別以50萬、5萬交保

台南市府研考會主委蒙志成疑涉私用公務車、不當用主管特支費，檢調昨天發動搜索，並帶他到辦公室調閱及查扣相關事證，晚間被依涉貪汙治罪條例等罪嫌移送台南地檢署，經檢察官複訊後，認他犯嫌重大，惟無聲請羈押必要，諭知交保新台幣50萬元，並限制出海、出境。

另蒙志成的妻子也涉犯貪汙治罪條例等罪嫌，經檢察官訊問後，諭知交保新台幣5萬元，並限制出海、出境。

據了解，蒙志成行事嚴苛，曾認為職員事情處理不好，叫進辦公室罵，自己卻疑私用公務車載送家人，並用特別費買單不是公務上的花費，相關報帳的發票、公車私用情況被內部檢舉，檢調人員掌握情資，近日追查、蒐證跟拍，也掌握相到關事證。