南市研考會主委蒙志成涉貪 檢方複訊後夫妻分別以50萬、5萬交保

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市府研考會主委蒙志成疑涉私用公務車、不當用主管特支費，檢調昨天發動搜索，並帶他到辦公室調閱及查扣相關事證，晚間被依涉貪汙治罪條例等罪嫌移送台南地檢署，經檢察官複訊後，認他犯嫌重大，惟無聲請羈押必要，諭知交保新台幣50萬元，並限制出海、出境。

另蒙志成的妻子也涉犯貪汙治罪條例等罪嫌，經檢察官訊問後，諭知交保新台幣5萬元，並限制出海、出境。

據了解，蒙志成行事嚴苛，曾認為職員事情處理不好，叫進辦公室罵，自己卻疑私用公務車載送家人，並用特別費買單不是公務上的花費，相關報帳的發票、公車私用情況被內部檢舉，檢調人員掌握情資，近日追查、蒐證跟拍，也掌握相到關事證。

台南地檢署昨指揮調查局南機站等單位，清晨展開多路搜索，前往蒙志成住處，也帶他到市府研考會的主委辦公室，查扣相關資料；中午12時許，蒙志成被調查官員帶出辦公室門口，媒體記者上前詢問要不要說明、是特別費嗎？他表示「我都不知道啊」、「就人家檢舉、亂檢舉，我都不知道」；記者追問會不會覺得自己是清白的？蒙志成也回說「是啊！」

檢方晚間複訊後，認蒙志成夫妻依涉貪汙治罪條例等罪嫌重大，惟無聲請羈押必要，分別以50萬元及5萬元交保，並限制出海、出境。記者邵心杰／攝影
檢方晚間複訊後，認蒙志成夫妻依涉貪汙治罪條例等罪嫌重大，惟無聲請羈押必要，分別以50萬元及5萬元交保，並限制出海、出境。記者邵心杰／攝影

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