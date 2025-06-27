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疑私用公務車、特別費 南市研考會主委遭搜索

聯合報／ 記者吳淑玲袁志豪邵心杰／台南報導

台南市府研考會主委蒙志成疑涉私用公務車、不當使用主管特別費，檢調昨發動搜索，到研考會主委辦公室查扣相關事證，蒙志成喊冤說「有人亂檢舉」。調查局晚間將他移送台南地檢署訊問，全案朝貪汙、詐欺取財罪嫌偵辦。

蒙志成原是成功大學政治學系副教授，去年7月2日借調南市府研考會主委，上任才正要滿1年。南市府發言人田玲瑚回應，市府秉持依法行政，配合檢調釐清案情，期望能毋枉毋縱。

據了解，蒙志成行事嚴苛，曾認為職員事情處理不好，叫進辦公室責罵，自己卻疑私用公務車載送家人，並用特別費埋單非公務花費，遭內部檢舉。檢調人員掌握情資，近日追查、蒐證跟拍，也掌握相到關事證。

依「台南市預算共同性費用編列基準」，研考會屬一級單位，主委每月特別費為3萬9700元，辦案人員掌握，蒙志成上任不到1年，不法所得金額不大。

台南地檢署昨指揮調查局南機站等單位，清晨展開多路搜索，前往蒙志成住處，也帶他到辦公室，查扣相關資料；中午12時許，蒙志成被調查官員帶出辦公室門口，媒體記者上前詢問要不要說明、是特別費嗎？他說，「我都不知道啊」、「就人家檢舉、亂檢舉」；記者追問會不會覺得自己是清白的？蒙也回應「是啊」。

蒙志成上任主委前曾傳出爭議，擔任成大政治系副教授期間，被爆料未經授權同意，涉擅自使用學生期末報告文字、統計資料及數據，改為他在座談會的簡報及研討會論文，成大學倫會調查後決議，蒙志成違反學術倫理行為不成立。

不過，4名學生不滿蒙志成簡報及論文內容與其著作高度相似，提出確認著作權訴訟，主張應是抄襲；智慧財產及商業法院認他符合著作權中合理使用規定而駁回，仍在二審審理中。

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