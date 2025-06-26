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「生技之神」涉內線交易 永昕董座林榮錦移送北檢

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

晟德大藥廠總裁林榮錦被譽為「生技之神」再涉內線交易遭搜索，晟德子公司永昕生物醫藥，宣布將與全球前百大製藥公司簽訂資產銷售合約的利多消息，林的親友團、永昕法人董事涉買進股票，不法獲利數十萬元，永昕生醫總經理陳佩君、林榮錦兒子林宏軒、妻子歐麗珠稍早移送台北地檢署複訊。

2020年4月28日永昕生醫開記者會、發布重訊，宣布即將與全球前百大製藥公司簽訂資產銷售合約，以總價金1650萬美元，約新台幣5億元，相當於實收資本額39%，該消息指出轉讓LusiNEX相關的細胞株庫、CMC技術、智慧財產權及臨床試驗結果。

檢調追查，林榮錦親友、永昕法人董事代表涉得知永昕簽約的利多消息，在禁止交易期間透過親友或自己購買購買股票，涉及內線交易。

「生技之神」林榮錦妻子歐麗珠遭檢調約談。記者曾原信／攝影
「生技之神」林榮錦妻子歐麗珠遭檢調約談。記者曾原信／攝影
「生技之神」林榮錦兒子林宏軒遭檢調約談。記者曾原信／攝影
「生技之神」林榮錦兒子林宏軒遭檢調約談。記者曾原信／攝影
翔湧製藥董事長張鴻仁。記者曾原信／攝影
翔湧製藥董事長張鴻仁。記者曾原信／攝影
「生技之神」林榮錦涉內線交遭檢調約談。記者曾原信／攝影
「生技之神」林榮錦涉內線交遭檢調約談。記者曾原信／攝影
永昕生醫總經理陳佩君遭檢調約談。記者曾原信／攝影
永昕生醫總經理陳佩君遭檢調約談。記者曾原信／攝影

林榮錦女兒林佳陵遭檢調約談。記者曾原信/攝影
林榮錦女兒林佳陵遭檢調約談。記者曾原信/攝影
林佳陵友人劉意如。記者曾原信/攝影
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生技 法人 內線交易

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