吸喪屍煙彈逆向釀1死4傷…檢方揭累犯紀錄 求刑最高14年

34歲彭姓男子去年9月因吸食含依托咪酯成分的「喪屍煙彈」，毒駕釀成新竹虎林國中前1死4傷的重大車禍，今天繼續開庭，檢察官在論刑時，揭露彭男曾有3次無照駕駛裁罰紀錄，另有1次酒駕紀錄，以及他曾多次因毒品案出入監獄，直到去年1月才出監，8月就後竟因「邊開車邊吸毒」撞死人，檢方求刑最高14年，預計明天下午宣判。

彭男今天在開庭時，首度向家屬致歉。家屬直言，彭男從準備庭到調解，不只一次有機會可道歉，卻直到今天才致歉，希望國民法官們可在意家屬感受，「事發到現在，我們過得真的很不好。」也有家屬不捨，自己的兩個孩子與父親都身受重傷，幼兒清創手術達10多次，另一個孩子臥床2個月，老父親也手術，如今全家都有陰影，「彭男態度不佳，我們真的無法原諒。」

檢察官指出，從刑事犯罪紀錄來看，彭男有販毒、施用毒品、轉賣等前科，2018年入監，2021年假釋，後來被撤銷假釋，並於隔年入監，直到去年1月才從監獄出來，8個月後就因毒駕開車，導致兩個家庭破碎。彭男過去除了涉及販毒、多次無照駕駛，還又遭通緝7次，對於刑罰反應力薄弱，構成累犯加重。

針對自首是否符合減刑條件，檢察官認為，彭男未主動報警叫救護車，也沒有在現場協助指揮、幫忙，是因吸毒精神恍惚「走不了」，不屬於自首減輕，他雖然坦承犯行，卻至今一毛錢未賠償。

對此，彭男在法庭上向家屬致歉，他回應當下副駕駛立刻離開，他選擇留下來「是因為我要負責」，而不是走不了，對於家屬的態度，他因入監睡不好，服用精神藥物才會情緒不穩。

檢方最後依照毒駕致死罪嫌，累犯加重後，具體求刑12年8個月到14年。家屬們也表達希望能重判，本案預計明天下午宣判。

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