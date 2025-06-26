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金門議員許玉昭涉貪500萬交保 須配戴電子腳環
金門縣議員許玉昭涉嫌違反貪污治罪條例與洗錢防制法等罪，經金門地方法院收押後，法院今日裁定許以500萬元交保，並須接受電子腳環等科技設備監控，准予停止羈押。法院並限制其住居及出境、出海八個月，並規定她每日須於上午10時自拍並傳送影像以確認行蹤，否則將可能重新收押。
法院指出，許玉昭涉犯《貪污治罪條例》第5條第1項第2款、《刑法》偽造文書與《洗錢防制法》第19條第1項等罪嫌，經檢察官提起公訴，並於本月18日訊問後認定其犯罪嫌疑重大，且有逃亡之虞，裁定羈押。許因具有民代身分，且金門地處特殊地理位置，具高度潛逃風險。
不過，法院考量許玉昭已坦承所有犯行並繳清犯罪所得，且本人與律師均表示願意配合具保與科技監控措施，加上檢察官未表示反對，法院決定改以保釋及監控作為替代羈押手段。
法院也指出，許玉昭須每日上午10點，於住處門前依指定方式自拍傳送面部影像至監控中心，並不得離開指定住所或接近港口、機場等區域。
法院強調，若許玉昭未依規定出庭，或破壞監控設備、擅自離開監控範圍等情形，將依法重新收押。此案仍可於十日內提出抗告。
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