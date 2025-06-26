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「生技之神」林榮錦涉永昕生醫內線交易 檢調搜索約談26人

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

晟德大藥廠（4123）總裁林榮錦被譽為「生技之神」今再度涉內線交易，遭檢調搜索約談，晟德子公司永昕生醫（4726）2020年間宣布將與全球前百大製藥公司簽訂資產銷售合約的利多消息，林的親友團、永昕法人董事涉買進股票，擬制性獲利數萬至數十萬元。

2020年4月28日永昕生醫開記者會、發布重訊，宣布即將與全球前百大製藥公司簽訂資產銷售合約，以總價金1650萬美元，約新台幣5億元，相當於實收資本額39%，該消息指出轉讓LusiNEX相關的細胞株庫、CMC技術、智慧財產權及臨床試驗結果等。

檢調掌握，林榮錦親友團、永昕法人董事代表涉得知永昕簽約的利多消息，在禁止交易期間透過親友或自己購買購買股票，擬制性獲利出估數萬元至數十萬元。

台北地檢署今調查局台北市調查處兵分23路搜索林姓被告等26人住居所及永昕公司等23處所，通知林等林榮錦、永昕時任總經理現任陳姓負責人到案查證。

北檢今年2月間認定，林榮錦2021年間全程參與澳優公司股權出售案，並和家人晚餐時主動詢問子女林宏軒、林佳陵討論對於晟德預計出售持有澳優公司股份給伊利集團的意見，依內線交易罪起訴林榮錦、妻子歐麗珠、林宏軒及姊夫張政雄等7人。

林榮錦今年2月18日透過律師強調「林榮錦先生在檢察官所指期間，從未買進任何一張晟德公司股票，絕無任何內線交易」。

晟德大藥廠總裁林榮錦（前）涉嫌內線交易，遭搜索約談。圖／本報資料照片
晟德大藥廠總裁林榮錦（前）涉嫌內線交易，遭搜索約談。圖／本報資料照片

資產 法人 內線交易

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