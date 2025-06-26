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公益揭弊者保護法7月22日上路 法務部召集執法系統因應

中央社／ 台北26日電

公益揭弊者保護法將於7月22日施行，為首部揭弊保護專法，法務部今天召集檢警調廉4大執法系統辦理新法說明會，協助熟悉法規，強化執法量能，推動廉潔政府與人權保障。

法務部長鄭銘謙於會中致詞表示，保護揭弊者一直是法務部重要政策方向，新法施行是揭弊保護制度的重大里程碑，也是推動廉能治理的重大措施。

鄭銘謙強調，未來司法與執法機關是案件受理與偵辦的第一線，也是守護揭弊者人身安全的重要防線，各單位在查明真相的同時，兼顧人權保障，審慎落實保護程序，展現對制度的重視與實踐決心。

法務部新聞資料指出，公益揭弊者保護法今年1月22日經總統公布，6個月後施行，期程緊迫，為保障揭弊者權益及確保實務運作順暢，廉政署積極籌備，盤點適用範圍。

法務部指出，廉政署除與各機關確認新法適用範圍、弊端類型，也邀集相關單位及利益團體諮詢意見，檢視現行制度，廣納意見，並研擬施行細則草案；同時籌設「揭弊者保護委員會」，規劃運作方式及法律諮詢等保護措施。

另外，廉政署針對泛公部門內部，於5月至6月間辦理4場「種子講師工作坊」，培訓174名種子講師，強化各單位政風人員的新法專業知能與應對能力，並協助各機關建構保護措施，擴大宣導效益。

法務部表示，新法針對泛公部門揭弊者提供「3保1減」措施，涵蓋工作權保障、身分保密、人身安全保護及責任減免，並設計舉證責任倒置、揭弊抗辯優先調查等程序保障，確保揭弊者權益不受侵害。

法務部強調，打造「安心吹哨」制度環境是廉能政府重要基礎，將持續於北、中、南區辦理分區說明會，協助各機關熟悉新法，提升實務執行量能，攜手建立「勇敢揭弊、安心有保障」的友善文化，落實聯合國反貪腐公約，邁向廉潔透明的現代政府。

公益揭弊者保護法將於7月22日施行，為首部揭弊保護專法，法務部今天召集檢警調廉4大執法系統辦理新法說明會，協助熟悉法規，強化執法量能，推動廉潔政府與人權保障。圖為法務部外觀。本報資料照片
公益揭弊者保護法將於7月22日施行，為首部揭弊保護專法，法務部今天召集檢警調廉4大執法系統辦理新法說明會，協助熟悉法規，強化執法量能，推動廉潔政府與人權保障。圖為法務部外觀。本報資料照片

鄭銘謙 法務部 廉政署

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