快訊

00929等三檔台股ETF換股公告了！不只納入華碩 還有這些AI股

悠遊卡變提款卡！高中生破解晶片編碼 「退刷變現」騙走上萬元

警涉毒品、強制性交 嘉義地院一審判4年6個月

中央社／ 嘉義市26日電

陳姓員警涉毒品、強制性交，還值班以警車接送他人，台灣嘉義地方檢察署提起公訴，台灣嘉義地方法院今天依法判須繳罰金新台幣1.5萬元，可易服勞役，另處有期徒刑4年6個月。

嘉義市政府警察局表示，陳姓男子涉毒品等案，去年11月12日遭裁定羈押禁見2個月，經報內政部警政署核定免職，今年2月8日離職。

根據判決書，陳姓男子坦承去年10月值班期間，多次警車私用，搭載王姓友人等，也在去年8月無償轉讓毒品喪屍煙彈（依托咪酯）給A女、王姓男子施用，還有將含依托咪酯菸油給A女施用，另雖供稱有與A女性交，但否認強制性交。

不過，法官根據多名證人證述，審酌陳姓男子身為公務人員，本應廉潔自持，竟轉讓偽藥等，戕害國民身心健康，危害社會治安，另為滿足性慾，對A女強制性交，使A女身心受創等，又未與A女達成和解，檢視學歷、工作與家庭等情況，判須繳1.5萬元，如果易服勞役，以1000元折算1日，另處有期徒刑4年6個月；全案仍可上訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

陳姓員警涉毒品、強制性交，還值班以警車接送他人，台灣嘉義地方檢察署提起公訴，台灣嘉義地方法院今天依法判須繳罰金新台幣1.5萬元，可易服勞役，另處有期徒刑4年6個月。圖／本報資料照片
陳姓員警涉毒品、強制性交，還值班以警車接送他人，台灣嘉義地方檢察署提起公訴，台灣嘉義地方法院今天依法判須繳罰金新台幣1.5萬元，可易服勞役，另處有期徒刑4年6個月。圖／本報資料照片

警車 毒品 嘉義

延伸閱讀

影／僅欠2500元..宜蘭20歲男遭圍毆重傷 警逮3嫌查出毒品

影／債務糾紛遭押虐打 新北警4小時救回、逮4嫌

新竹毒駕釀1死4傷首開庭 坦承「邊開邊吸」已成癮

影／國道逼車還肇逃！警跨區抓通緝犯 驚見多種毒品、加熱菸

相關新聞

「生技之神」林榮錦涉永昕生醫內線交易 檢調搜索約談26人

晟德大藥廠（4123）總裁林榮錦被譽為「生技之神」今再度涉內線交易，遭檢調搜索約談，晟德子公司永昕生醫（4726）202...

公益揭弊者保護法7月22日上路 法務部召集執法系統因應

公益揭弊者保護法將於7月22日施行，為首部揭弊保護專法，法務部今天召集檢警調廉4大執法系統辦理新法說明會，協助熟悉法規，...

警涉毒品、強制性交 嘉義地院一審判4年6個月

陳姓員警涉毒品、強制性交，還值班以警車接送他人，台灣嘉義地方檢察署提起公訴，台灣嘉義地方法院今天依法判須繳罰金新台幣1....

舞弊集團助逾百人考國營事業 中油求償百萬敗訴定讞

高雄檢廉破獲國營事業招考電子舞弊案，初估犯嫌5年助逾百人作弊，不法獲利逾億元。中油向吳姓主嫌等6人求償百萬元，一審判決中...

揭保二總隊分隊長疑濫收費用 基層警控遭大隊長恐嚇「待得下去？」

保二總隊一名員警今至台北地檢署遞狀提告恐嚇、洩密、貪汙圖利等罪，指控蘇姓大隊長在他質疑分隊長濫收費用時，涉恐嚇「敢找記者...

台南研考會主委蒙志成遭學生告抄襲 還告成大同事求償百萬敗訴

台南市府研考會主委蒙志成疑涉私用公務車、不當用主管特支費，今上午遭檢調搜索，並帶回調查中。然而，他任職成功大學政治系副教...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。