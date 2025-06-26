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揭保二總隊分隊長疑濫收費用 基層警控遭大隊長恐嚇「待得下去？」
保二總隊一名員警今至台北地檢署遞狀提告恐嚇、洩密、貪汙圖利等罪，指控蘇姓大隊長在他質疑分隊長濫收費用時，涉恐嚇「敢找記者就打給總隊長」另，心理輔導機制「關老師」涉在職場霸凌會議中洩漏私密談話等，盼檢方調查釐清。
員警指出，在保二總隊服務期間，揭露單位分隊長涉濫收費用疑有不法情事，反遭大隊長恐嚇「你敢找記者，我就打給總隊長讓機關動起來，你還待得下去？」他認為長期遭受不當對待、職場霸凌，只希望安穩工作，卻被濫權、監控、孤立，最後淪為集體獵殺的對象。
他表示，他被長期安排至無配槍、全天一條龍站崗的高壓勤務，勤務未有用餐時間，利用空檔用餐仍遭刁難，自主訓練項目「快走被刁難非為運動」還因流汗量不足被處分；未經專業醫師鑑定，即以「疑似自殺傾向」為由，剝奪配槍，進一步孤立並貼標籤逼退。
他提及，職場霸凌會議中僅給5分鐘陳述時間、會議未錄音錄影，並要求簽切結書不得攜帶錄音設備，會議中「關老師」洩漏與他平日的私密談話，迄今未被調查。他今帶著錄音、截圖與診斷書等證據資料至北檢遞狀，請求檢方調查恐嚇、貪汙圖利、洩密等罪嫌。
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