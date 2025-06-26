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嘉義米商10年前盗賣公糧入獄已假釋 仍要繳還百萬營業稅

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣大林鎮知名碾米廠李姓負責人，2013年被查獲盗賣公糧侵占公有財物，法院依貪汙治罪條例判刑11年6月定讞入獄，2020年李男假釋出獄，但仍欠114餘萬元營業稅，行政執行署嘉義分署強制解除李男保險契約112萬餘元抵稅。

嘉義分署表示，李男所有碾米廠當年在地方上頗具規模，也自創品牌行銷做出口碑，因擴張太過快速，資金周轉不靈，竟然鋌而走險盜賣公糧，侵占所得財物之公糧蓬萊稻穀達160餘萬公斤。李男刑事判決確定後於2013年10月入監服刑，2020年1月假釋出獄。李男所有碾米廠機器設備2015年拍賣後欠繳營業稅114餘萬餘元，南區國稅局於2023年4月移送嘉義分署強制執行。

嘉義分署承辦執行人員調查李男財產明細，查得有多家保險公司投保紀錄，研判應有清償欠稅能力，隨即通知李男前來分署清繳或提出擔保分期繳納。但是李男到場後表示無法清償欠稅，分期繳納也無法提出擔保，執行人員立即扣押其於3家保險公司投保之人壽保險，之後並多次通知李男表示意見，因無可停止執行的事由，分署遂通知保險公司終止保險契約，並收取112餘萬元解約金抵繳欠稅款項。

嘉義知名碾米廠李姓負責人，因盗賣公糧被判刑11年6月入獄，2020年李男假釋出獄，仍欠114餘萬元營業稅，被行政執行署嘉義分署依法追繳。圖／翻攝畫面
嘉義知名碾米廠李姓負責人，因盗賣公糧被判刑11年6月入獄，2020年李男假釋出獄，仍欠114餘萬元營業稅，被行政執行署嘉義分署依法追繳。圖／翻攝畫面

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