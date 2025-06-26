嘉義米商10年前盗賣公糧入獄已假釋 仍要繳還百萬營業稅

嘉義縣大林鎮知名碾米廠李姓負責人，2013年被查獲盗賣公糧侵占公有財物，法院依貪汙治罪條例判刑11年6月定讞入獄，2020年李男假釋出獄，但仍欠114餘萬元營業稅，行政執行署嘉義分署強制解除李男保險契約112萬餘元抵稅。

嘉義分署表示，李男所有碾米廠當年在地方上頗具規模，也自創品牌行銷做出口碑，因擴張太過快速，資金周轉不靈，竟然鋌而走險盜賣公糧，侵占所得財物之公糧蓬萊稻穀達160餘萬公斤。李男刑事判決確定後於2013年10月入監服刑，2020年1月假釋出獄。李男所有碾米廠機器設備2015年拍賣後欠繳營業稅114餘萬餘元，南區國稅局於2023年4月移送嘉義分署強制執行。