台積電駐廠員工偷吃雞排紅茶 受害者遭資遣怒告求償

台積電派遣駐外廠陳男偷吃該公司田姓員工雞排與紅茶，田男事後竟遭資遣，聲稱陳男找台積電施壓影響該公司人事調動，憤而向陳男求償30萬元，不過法官認為，陳對台積電沒有那麼大的影響力，且田的離職證明書上寫的離職原因為「對工作不能勝任」，駁回田男之訴。

田男說，前年5月4日下午5點半，在辦公桌上放了派克雞排、熟成紅茶各2份，離開半小時後回辦公室，雞排和紅茶竟不翼而飛，詢問同事和陳男後，確認是陳男拿去吃掉。該竊盜案經協調，陳同意調離現單位以繼續留在公司，然而陳事後不但反悔，還找台積電主管對他公司施壓，影響公司的人事調動，之後雙方公司主管開會，台積電人員以他引起工作糾紛為由，要求公司資遣田或調離廠區

田男認為，他任職多年也無任何缺失，不符合調離廠區程序，該公司迫於台積電業主工程師的壓力，最後以資遣他來解決此事，陳男能繼續留任現職。對此，他求償失業期間薪資損失與慰撫金合計30萬元。

陳男則說本案只是單純竊盜，田男被資遣是田男與僱主間的問題，請求賠償無理由。僱主有針對本件竊盜案件開會討論，台積電說田男對他們而言不符合駐廠需求，建議田男不能待在這個廠，建議調往其他廠，因此與他無關。

法官檢視田提出的離職證明書，發現上面資遣原因為「勞工對於所擔任之工作確不能勝任」，和陳無關，且根據陳的個人經歷和負責的業務，難認他有能力影響台積電，讓台積電特地派員向公司施壓，就算陳曾向別人抱怨或提起相關內容，對方是否因此向台積電或公司反映，或兩公司是否因此調動人事，都難認和陳的行為有關，因田無法證明他遭資遣是陳的過失造成，證據不足，最後駁回全案。