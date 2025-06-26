高雄男清潔工持「矽利康槍」搶超商 遭判刑5個月徒刑

高雄市一名吳姓男子去年4月跑到湖內一家超商，手持「矽利康槍」藏在口袋內，恐嚇店員搶劫超商，逼店員交出收銀機內錢財，店員嚇得不敢亂動，直到其他顧客進店，吳男才搶劫未遂逃逸，遭橋頭地院依恐嚇取財未遂罪判處有期徒刑5個月。

判決書指出，這名吳姓男子為了獲得錢財，在去年4月28日午夜0時許，拿著矽利康槍托到湖內區的超商搶劫，進店裡就逼店員交出財物，店員感到非常害怕，但仍藉故拖延時間不交出錢財，吳男竟恐嚇「你拿出來，不然我要開槍了喔」。

吳男見店員不為所動，便恫稱「1000的有沒有」、「3、4張就好了，不然我要開了喔」、「你就拿出來就好了，三張、三張就好，叫你拿三張出來」要求店員交出收銀機內的現金，還作勢手握外套右側口袋內的矽利康槍托。

直到此時超商突然來了其他客人，吳男見有其他顧客進入超商，便離去，因而搶劫未遂，過程全被監視器拍了下來。