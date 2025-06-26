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影／台南市府研考會主委蒙志成疑私用公務車遭搜索 他喊冤：被亂檢舉

聯合報／ 記者吳淑玲袁志豪邵心杰／台南即時報導

台南市政府研考會主委蒙志成疑涉私用公務車、不當用主管特支費，檢調今上午發動搜索，調查官並帶他到市府辦公室調閱、查扣相關事證，中午時告一段落，調查官帶他要回去製作筆錄，蒙志成走出辦公室門口，喊冤說自己是清白的，被亂檢舉。

蒙志成被帶出辦公室門口，媒體記者詢問要不要說明、是特支費嗎？他表示「沒事啦，我都不知道啊」、「就有人亂檢舉」；記者追問會不會覺得自己是清白的？蒙志成也回「是啊！」

蒙志成去年7月2日布達上任南市府研考會主委，他是成功大學政治學系副教授，曾任中國政治學會財務長、美國麻省理工學院訪問學者等，具政治心理學、政治學方法論、兩岸關係、民意研究等專長。

據了解，蒙志成曾把員工叫進辦公室罵，批評什麼都做不好，態度惡劣，待下嚴苛，自己卻疑私用公務車，並用特別費帶家人吃飯，報帳的發票與公車私用都被內部檢舉到調查局，批評行徑誇張，內部怨聲載道，因此他近日遭調查跟拍，掌握事證，今日發動偵辦。

蒙志成近日協助市府推動ATM旁加裝辨識系統，若戴口罩或安全帽遮住臉部，系統會出聲「請脫下口罩」，若隔10多秒未配合則響警報引起注意，認為是以創新科技強化市政服務，能有效提升金融交易安全，降低詐騙風險；不過法界人士質疑有侵犯隱私權之虞。

台南地檢署指出，有公務員疑涉不法，持法院所核發搜索票，前往市府某局處進行搜索；其他細節部分，基於偵查不公開，不便透露。

台南市政府研考會主委蒙志成（左）疑涉私用公務車、不當用主管特支費，檢調今上午發動搜索，但他表示自己是清白的，被亂檢舉。記者吳淑玲／攝影
台南市政府研考會主委蒙志成（左）疑涉私用公務車、不當用主管特支費，檢調今上午發動搜索，但他表示自己是清白的，被亂檢舉。記者吳淑玲／攝影
台南市政府研考會主委蒙志成疑涉私用公務車、不當用主管特支費，檢調今上午發動搜索，但他表示自己是清白的，被亂檢舉。記者吳淑玲／攝影
台南市政府研考會主委蒙志成疑涉私用公務車、不當用主管特支費，檢調今上午發動搜索，但他表示自己是清白的，被亂檢舉。記者吳淑玲／攝影

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