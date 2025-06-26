「車神一哥」涉侵吞家長9萬5贊助款挨告 一審判無罪：故意事證不足

曾摘雅加達亞運自由車項目銀牌國手、藝人「151」林彥君被封為「車神一哥」的老公江勝山，被控擔任越野自行車教練侵吞家長贊助活動費9萬5000元，遭桃園地檢署依侵占罪嫌起訴，法官審理後認為侵占故意事證不足，江獲判無罪，全案可上訴。

起訴指出，江勝山自2018年8月起擔任魏姓小選手的越野自行車教練，藉由臉書社團「快樂夥伴」主辦各項自行車比賽或活動，魏姓家長表示，為了支付孩子至加拿大比賽期間餐費，於2019年7月31日匯款2萬元；贊助2020年6月21日舉辦「文漳盃自行車賽」，當年分別於4月22日、5月15日及6月8日，分別匯入3萬、1萬5000、2萬不等金額，指定用於工作人員的工資、活動餐飲、活動競賽獎品、以及補貼江勝山父親油資和投入活動的工作損失等；贊助2020年7月25日舉辦「柏杭盃越野自行車競賽」匯款1萬元，魏某指控，以上款項皆遭江私吞。

審理時，江勝山否認侵占，關於餐費部分，他認為提告的魏姓家長所匯的餐費是「贈與」，既然這筆錢是送他的，就屬於他的財產，法官根據雙方通訊軟體的對話內容，認為這說法並非沒有根據，因此難以認定江勝山主觀上有侵占這筆錢的意圖。

針對社團贊助費用部分，法官認為檢察官提出的證據，不排除江勝山和魏姓家長間對於這筆贊助款的「目的」和「用途」有認知上差異，家長可能認為這筆錢有特定用途，但江所理解的用途卻不同。