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台南市府一級主管疑涉私用公務車、特支費 今遭搜索

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台南市府一級主管疑涉私用公務車 今遭搜索

聯合報／ 記者邵心杰吳淑玲林伯驊／台南即時報導

台南市政府1名一級主管疑似不當使用公務車，並將特支費私用，台南地檢署今指揮調查局南機站清晨出擊，分頭到他住處、市府辦公室搜索，截至中午以前，調查官員仍在他的辦公室調閱資料，結束後將帶回詢問製作筆錄。

據了解，這名一級主管去年7月上任，但疑似將主管的公務車，私用載送家人，也將特支費用於公務之外，先前市府內部傳出風聲，就有人提醒他應注意相關行為，不過檢調掌握已相關情資。

南檢今指揮調查局南機站等單位拂曉出擊，清晨就到他住處，調查官員並帶他至市府辦公室搜索、調閱相關資料，持續釐清案情。

台南市政府1名一級主管疑似不當使用公務車，並將特支費私用，檢調搜索他的市府辦公室。記者吳淑玲／攝影
台南市政府1名一級主管疑似不當使用公務車，並將特支費私用，檢調搜索他的市府辦公室。記者吳淑玲／攝影

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