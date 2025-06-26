台南市府一級主管疑涉私用公務車 今遭搜索

台南市政府1名一級主管疑似不當使用公務車，並將特支費私用，台南地檢署今指揮調查局南機站清晨出擊，分頭到他住處、市府辦公室搜索，截至中午以前，調查官員仍在他的辦公室調閱資料，結束後將帶回詢問製作筆錄。

據了解，這名一級主管去年7月上任，但疑似將主管的公務車，私用載送家人，也將特支費用於公務之外，先前市府內部傳出風聲，就有人提醒他應注意相關行為，不過檢調掌握已相關情資。