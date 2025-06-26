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記者被控共諜無罪確定！包克明批檢察官尸位素餐：比碩鼠還令人不齒

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

中華婦女聯合會前理事長何建華被控接受大陸金援，2019年參與前總統蔡英文「假博士」抗議活動，指使記者包克明撰寫在台發展組織工作計畫書，依「共諜案」查辦；何女、包男歷審判無罪，最高法院今駁回檢方上訴，2人無罪確定。

台北地檢署起訴何建華、包克明共犯國安法案，起訴時，批何女與包男「濫用民主」、「甘為統戰犬馬」等，包多年後得知沈冤得雪，內心仍難甘服。

包克明今表示，檢察官把他當成共諜查辦，造成生活極不便利，批檢察官「尸位素餐、自我矮化，拿國家公權力欺侮人民，領國家公帑不幹正事」，簡直比碩鼠還令人不齒。

檢方指控，2019年10月何建華指示包克明撰寫工作計畫，同年11、12月，她接受全國台聯會安排出席大陸的研修班，全國台聯會指示何女應完成「把台灣38萬名陸配凝聚起來」的工作方針，以達成普查台灣陸配的目標。

2019年6月，何建華結識大陸全國台灣同學會副會長黃信瑜，黃請何女以「蔡總統博士學歷造假」議題舉辦陳抗，匯款人民幣3萬元到何女帳戶，黃並提供新聞稿給何女要求轉送媒體人彭文正、年金改革聯盟、軍公教聯盟藉以製造選舉紛爭。

檢方調查指出，何建華開始發展組織並無正當收入，均向大陸索款，2019年12月何女自金門搭機返台被攔查，檢調隨後搜索何女，查獲匯款單、存摺、現金40萬元等證物，何女、包男涉嫌違反國安法。

歷審合議庭認為，中華婦聯會是2013年成立的社團法人，何女指示包撰擬的工作計畫年度目標雖載有「共同為推動兩岸關係和平發展、經濟繁榮，提升兩岸婦女之國際地位，復興中華民族統一大業貢獻力量」，但只是計畫表達，不能憑此認定何建華「為全國台聯等大陸地區對台、情蒐機構」發展陸配組織。

抗議蔡英文部分，二審認為，依何建華與大陸地區的台灣同學會副會長對話內容，對方至多僅願贊助衣服、面具、紙張等實際開銷，檢察官指何女收錢率眾聚在凱道攻擊元首，並無實證，判何女、包男無罪，檢方又上訴，由最高法院駁回確定。

媒體人包克明。記者翻攝網路
媒體人包克明。記者翻攝網路
中華婦女聯合會理事長何建華。圖／本報資料照片
中華婦女聯合會理事長何建華。圖／本報資料照片

蔡英文 國安法

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