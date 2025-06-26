復康聯盟黨收中資...密謀引十萬解放軍攻台 國安法重判10年

復康聯盟黨主席屈宏義等7名退役軍人疑收中國大陸資金，找人參選立委還到美國在台協會與4處軍事基地拍照、繪製地圖給對岸、秘密籌組狙擊隊、意圖引十萬解放軍攻台；台中高分檢去年8月以違反國安法起訴；台中高分院今依國家安全法判屈宏義10年，其餘6人3年6月至8年不等。

台中高院分院今上午宣判，依意圖危害國家安全及社會安定，為大陸地區違反國家安全法第2條第1款規定判屈宏義10年，戴學文8年、林健華8年、廖永清（原名廖承瀚）3年6月、朱賢寰7年、黃桂坤8年6月，余天民7年。

全案源於，苗栗地檢署2022年偵辦苗栗縣議員候選人黃桂坤疑收受對岸資金參選涉嫌反滲透法，追查發現康聯盟黨涉案，轉由台中高分檢偵辦。

台中高分檢查出，屈宏義（62歲）中華民國陸軍官校畢業，長年在中國經商，2019年間與中國人民解放軍諜報機構單位接觸後，由屈在台吸收退役官兵發展組織，吸收包括黃桂坤等6名退役軍人擔任幹部，撰寫「復康聯盟規畫案」、「中華統一作戰行動指導綱要」等計畫。

檢方查，屈宏義2023年成立復康聯盟黨，擔任主席，找來藝人劉尚謙及地方人士等3人參選立委，還向對岸窗口，以微信支付，分3筆申請近190萬元資金，地下匯兌交付人民幣15萬元，但推薦人選都未當選。