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AI發展要顧兒少 綠委籲設保護機制

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「兒少使用AI已出現抄襲、性影像等風險，《AI基本法》應納入對兒少的教育指引與保護機制！」綠委林宜瑾、張雅琳26日於《AI基本法》審查前與民團召開記者會，呼籲基本法應增設對兒少的保護機制。台灣放伴教育協會理事長謝忠瑋感歎，如今學校老師缺乏制度與教材，很難教學生怎麼使用與判讀AI。

防止兒少因AI受害

民進黨立委林宜瑾表示，面對AI急速發展，最重要的就是AI教育如何落實，要讓兒少能正確使用。她強調，除了教育如何使用以外，還有要教導使用AI的使用道德；林宜瑾說，她提出的《AI基本法》草案，將要求數發部建立濫用與危害的即時偵測與緊急處分能力，若兒少因AI置身危害時，要有相對機制阻止危險發生。

台灣展翅協會秘書長陳逸玲指出，目前AI大多被強調的是經濟紅利，但在教學上卻欠缺倫理考量；她舉例說，校園已經出現很多誘拐兒童，或是同學被製作「

深偽影像」的現象，因AI當初設計的初衷不是給兒少使用，但如今已廣泛滲透到兒少生活中，未來希望在AI設計上，就要先有保護兒少的考量。

建立教材與使用指引

「老師不知道怎麼教如何正確使用AI！」台灣放伴教育協會理事長謝忠瑋提醒，第一線教師面對AI教育，缺乏制度性支援，學生頻頻使用生成式AI教作業，但未曾接受資訊判讀與負責任使用的訓練。因此他希望《AI基本法》應仿效歐盟與OECD國家，將數位公民素養納入核心精神，並儘早建立適齡使用指引。

「技術創新也要兼顧保護兒少！」民進黨立委張雅琳也指出，美國曾有母親控告AI公司旗下聊天平台使14歲的兒子陷入「情感與性虐關係」，進而導致自殺的悲劇，凸顯AI技術對未成年人的風險。她強調，《AI基本法》目前尚未有院版，盼藍白能謹慎審查，並等到行政院有院版推出後，加入AI對兒少保護指引，才能立法上路。

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