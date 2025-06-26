爬蟲程式剽竊對手法源資料庫 七法2創辦人判刑加賠1億

國內資深法學搜尋系統業者法源資訊，指控市場競爭對手、有著「法學版Google」的Lawsnote七法，利用爬蟲程式不法蒐集法源資料庫中的法規沿革及附件等資料，存入Lawsnote七法的法學資料庫供民眾檢索營利。新北地方法院日前依違反著作權法，判處七法共同創辦人郭榮彥與謝復雅各4年、2年徒刑，2人並與七法應連帶賠償法源1億545萬餘元。

法源資訊為法務部「全國法規入口網站」、「全國法規通報系統」，及司法院「法學檢索系統」、「裁判書查詢系統」的承辦商，掌握最新政府機關法規與法院裁判書等第一手資料。其經營的法源法律網中的法學資料庫，因法學資料完整、全面且即時，廣為政府機關及審、檢、律、學界，和大專院校、國立公共圖書館所使用。

至於成立於2016年的Lawsnote與母公司七法，其創辦人郭榮彥職涯從專利工程師到律師再創業，標榜將法學搜尋結合演算法，比照 Google 網頁排名的關聯性，開發出更人性化的法學搜尋系統，因此被人稱做「法學版Google」。