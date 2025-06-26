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爬蟲程式剽竊對手法源資料庫 七法2創辦人判刑加賠1億
國內資深法學搜尋系統業者法源資訊，指控市場競爭對手、有著「法學版Google」的Lawsnote七法，利用爬蟲程式不法蒐集法源資料庫中的法規沿革及附件等資料，存入Lawsnote七法的法學資料庫供民眾檢索營利。新北地方法院日前依違反著作權法，判處七法共同創辦人郭榮彥與謝復雅各4年、2年徒刑，2人並與七法應連帶賠償法源1億545萬餘元。
法源資訊為法務部「全國法規入口網站」、「全國法規通報系統」，及司法院「法學檢索系統」、「裁判書查詢系統」的承辦商，掌握最新政府機關法規與法院裁判書等第一手資料。其經營的法源法律網中的法學資料庫，因法學資料完整、全面且即時，廣為政府機關及審、檢、律、學界，和大專院校、國立公共圖書館所使用。
至於成立於2016年的Lawsnote與母公司七法，其創辦人郭榮彥職涯從專利工程師到律師再創業，標榜將法學搜尋結合演算法，比照 Google 網頁排名的關聯性，開發出更人性化的法學搜尋系統，因此被人稱做「法學版Google」。
法源主張，七法資料庫許多內容為不法複製法源法學資料庫，已侵害法源的著作權而提告，檢方認定，七法透過爬蟲程式，以自動化方式在法源法律網執行查詢、下載內容，並將內容重製在硬碟等載體中，供客戶使用，因此已違反著作權法意圖銷售而擅自以重製方式侵害他人著作財產權，以及刑法無故取得他人電腦電磁紀錄罪，2022年8月將郭、謝2人起訴。
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