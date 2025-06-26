綠島貨櫃屋種大麻 檢方追加起訴4共犯

台東縣警察局去年破獲首件綠島種植大麻案，江姓主嫌利用偏遠地理環境，夥同吳姓共犯，在綠島山區貨櫃屋內，種植大麻活株市值逾百萬元，法院裁定羈押禁見。案經檢方持續溯源調查，再拘提4名共犯，並提起公訴。

地檢署發布新聞指出，江姓與吳姓被告自2023年11月間起，在綠島鄉設置貨櫃屋後，以自然風乾及使用溫控果乾機等方式，栽種、製造可供吸食的大麻成品，扣得包含發電機6台、溫控果乾機、霧化機、抽風機、抽水馬達各1台及各式肥料、土壤1批等物。

另起獲大麻活株28株、乾燥大麻成株25株及大麻成品1包（毛重約1.8公克），且聲請羈押2人獲准，就被告2人製造第二級毒品大麻罪嫌部分，已於今年3月5日提起公訴。檢察官審酌通訊情狀、金流紀錄等全案事證與犯罪情節，認尚有多名共犯未到案。

經持續溯源調查後，拘提共同被告游姓、胡姓、陳姓及林另等4人到案，查悉其等4人與被告各自分擔取得栽種製造大麻種子、所需器具、尋找與承租栽種場所、著手栽種製造大麻及提供每月新台幣6萬至10 萬元，至查獲日止累計共約600萬元資金。4人共同製造第二級毒品大麻罪嫌部分，追加提起公訴。

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