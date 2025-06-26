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車燈龍頭廠大億二代涉仁新醫藥內線交易 規避損失160萬餘元遭訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

車燈龍頭廠大億集團董座吳俊億獨子吳俊賢擔任興櫃公司仁新醫藥法人董事，得知臨時董事會將討論上市申請案是否自行撤件，涉股票禁止交易期間連續賣出50張仁新股票，規避損失160萬7千元。台北地檢署認定吳涉犯內線交易罪嫌依法起訴，考量自白、繳回犯罪所得建請減刑。

全案起源於，2020年12月23日仁新發布重訊指董事會決議通過申請股票上市或登錄台灣創新板案，2021年6月則接獲證交所口頭通知不同意上市申請案，仁新經臨時董事會，同年7月11日發布重訊，董事會決議通過自行撤回此上市申請案；公開重大消息後3個營業日，股票成交均價累計跌幅達18.86%，較同期同類股指數跌幅大。

檢方調查，吳育賢身為仁新醫藥公司法人董事運賢公司代表人，指派許姓董事代表運賢行使仁新董事職務，屬於證券交易法限制交易人員，許接獲臨時董事會通知後，向吳傳遞重大消息。

起訴指出，2021年7月2日仁新公司用LINE或電子郵件通知董事在7日開臨時董事會，說明仁新創新板上市申請案狀況、討論是否自行撤件，7月11日下午4點24分許發布重訊、公開此自行撤回的消息，仁新股票禁止交易期為2021年7月2日至同年月12日上午10點24分許。

檢方認定，吳育賢涉在重訊明確、未公開前，2021年7月6日接續以電話聯繫營業員，以每股204元、200.5元、200元價格連續賣出50張仁新股票，總計規避損失達160萬7千元，涉犯證券交易法內線交易罪，考量偵查中自白、繳回全數犯罪所得，建請依法減輕其刑。

台北地檢署。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署。圖／聯合報系資料照片

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