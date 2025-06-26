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博士論文誣告官司 高虹安和陳時奮高院出庭

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導

停職中的新竹市長高虹安博士論文引發誣告官司，旅美教授陳時奮指高虹安被指導教授除名，高虹安告陳誹謗不成，陳自訴高誣告則獲勝訴，陳向高女求償958萬元，一審今判陳時奮敗訴，高虹安免賠。陳時奮提上訴，今天在高院開庭，陳時奮和高虹安二人先後到庭，進入時都未發表意見。

陳時奮緊追高虹安博論有無抄襲，在臉書以標題「被指導教授除名的高虹安」發文，指「在李傑的學術履歷，高虹安被除名了」，又指「高虹安沒有自己的博士研究」，高虹安控告陳時奮加重誹謗罪，檢方處分陳時奮不起訴。陳時奮事後自訴高虹安犯誣告罪，一審去年8月依誣告罪判高虹安10月徒刑，陳時奮取得「勝績」，再加碼向高虹安鉅額求償958萬元。

法院認為博士論文是可受公評之事，陳時奮有權做適當評論，受評論的作者即高虹安也有權自衛、自辯或保護合法利益，因此陳時奮主張高虹安誣告、不法侵害他的權益，但不能證明高虹安有「捏造不實之事實而申告」及行為具有不法性，因此陳時奮請求高虹安損害賠償，應予駁回。

停職中的新竹市長高虹安博士論文引發誣告官司，今天在高院開庭，高虹安（圖）在友人陪同下到庭，進入時都未發表意見。記者邱德祥／攝影
停職中的新竹市長高虹安博士論文引發誣告官司，今天在高院開庭，高虹安（圖）在友人陪同下到庭，進入時都未發表意見。記者邱德祥／攝影
停職中的新竹市長高虹安博士論文引發誣告官司，今天在高院開庭，陳時奮（圖）和高虹安二人先後到庭，進入時都未發表意見。記者邱德祥／攝影
停職中的新竹市長高虹安博士論文引發誣告官司，今天在高院開庭，陳時奮（圖）和高虹安二人先後到庭，進入時都未發表意見。記者邱德祥／攝影
停職中的新竹市長高虹安博士論文引發誣告官司，今天在高院開庭，高虹安（右）在友人陪同下到庭，進入時都未發表意見。記者邱德祥／攝影
停職中的新竹市長高虹安博士論文引發誣告官司，今天在高院開庭，高虹安（右）在友人陪同下到庭，進入時都未發表意見。記者邱德祥／攝影
停職中的新竹市長高虹安博士論文引發誣告官司，今天在高院開庭，陳時奮（圖）和高虹安二人先後到庭，進入時都未發表意見。記者邱德祥／攝影
停職中的新竹市長高虹安博士論文引發誣告官司，今天在高院開庭，陳時奮（圖）和高虹安二人先後到庭，進入時都未發表意見。記者邱德祥／攝影

高虹安 陳時奮

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