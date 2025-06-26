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嘉義大學約聘人員侵占學費判2年3月 上訴二審認罪繳回所得改判

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

嘉義大學羅姓約聘人員被控自2019年起利用辦理推廣教育專班機會，侵占部分學費，且多次未於收款後須5日內繳回費用，校方依法送辦並依相關規定終止雇用契約，一審認她犯業務侵占罪共5罪應執行2年3月，不服上訴後認罪且繳還所得11萬多元，二審5罪均改判而未定執行刑。

羅女原審否認犯罪，且沒有繳回犯罪所得，上訴二審後，她表示，願意認罪，且已將原審諭知沒收的11萬2500元犯罪所得繳還嘉大，請求法官從輕量刑，並給予緩刑。

台南高分院合議庭認為，羅女於原審審理時雖否認犯行，但於二審審理時終知悔悟而坦承犯行，且將犯罪所得即侵占款項11萬2500元繳還嘉大，羅女犯罪後態度較原審已有不同，量刑基礎即有不同。因此，原判決關於被告科刑及其沒收部分予以撤銷改判，又原判決所定應執行刑部分一併撤銷。

台南高分院認羅女犯業務侵占罪共5罪，改判7月至1年4月不等徒刑，均較原審來得輕，但未定執行刑。

合議庭也表示，羅女於本案先後所侵占款項總計高達170餘萬元，犯行所造成影響不輕，且羅女於偵查及原審審理時均否認犯行態度，當無情輕法重特殊狀況，也不足以引起一般人普遍同情，均不依刑法第59條規定酌量減輕其刑。

且她前因偽造文書案件，經原審判處有期徒刑1年2月、緩刑3年，上訴後先後經高分院、最高法院駁回，與緩刑要件不符，不予緩刑。　　

檢方起訴指出，羅姓女子自2018年12月起擔任學校推廣教育的組員，負責辦理推廣教育專班招生、考試、收費及經費入帳等業務；依出納管理手冊規定，所收取學員學費的款項，應於當日或次日繳交校方，零星收入最長不得超過5日繳回。

羅女於2019年9月至2021年2月期間，承辦108年度幼兒園長班、109年度幼教專班、109年度灌溉排水專班、109年度加註輔導班及109年度幼兒園長班機會，涉嫌侵占部分款項等犯行，校方發現後呈報教育部，並交由嘉義市調查站偵辦。

檢方指出，羅女辦理相關專班時，不僅向校方以多報少，不實登載報名人數，還將收取款項分成多筆匯入帳戶，曾有一筆逾百萬元的學費，隔了半年才繳回出納組，且還有部分學員繳交的學費，並未繳回校方。

據調查，事發後，她未依相關規定請假，在無故曠職逾3日的情況下，校方已於2022年11月間，依相關規定終止雇用契約。

台南高分院認為，羅女於原審審理時雖否認犯行，但於二審審理時終知悔悟而坦承犯行，且將侵占款項11萬2500元繳還嘉大，因而撤銷改判。圖／本報資料照
台南高分院認為，羅女於原審審理時雖否認犯行，但於二審審理時終知悔悟而坦承犯行，且將侵占款項11萬2500元繳還嘉大，因而撤銷改判。圖／本報資料照

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