影／投資飆股穩賺不賠？30歲男起疑 1毛沒花助警釣出3詐團成員

彰化縣1名男子想投資股票，點入臉書某投資公司Line，自稱理財專員一再遊說這名男子一投大筆金額賺比較多，男子心生疑惑到派出所詢問，之後配合警方釣出車手，未料一口氣逮捕車手、收水手、監控手，警詢後依詐欺及洗錢防制法罪嫌移送偵辦。

據了解，北斗派出所日前接到1名30歲男子詢問，在臉書看到某投資公司廣告，聲稱有管道投資飆股穩賺不賠，他點入加Line，一名自稱理專的人來聯絡並給投資建議，他表明想小額投資先買一張飆股試水溫的想法，對方再三鼓勵「多一點錢買，賺比較多」，交給操盤手操作。

這名男子心生疑惑，到北斗派出所詢問投資不是應該自己操作並求力穩健嗎？為何理專一直叫他投入越多錢越好，還要交給不認識的人操作。員警立刻拿出打詐儀表板並說明詐騙型態、手法，這名男子恍然大悟，願意配合釣出車手，於是Line訊息給理專，稱願投資50萬元，理專即和他約定面交投資款。

男子和對方約定本月24日台中市某公園面交，羅姓女車手（46歲）拿走50萬元，男子假裝離開，羅女走到旁邊交給官姓收水手（22歲），埋伏的員警一擁而上逮捕他們，卻發現不遠處草叢有人逃跑，員警追上前壓制，彭姓男子（22歲）用力掙扎並大喊「我犯了什麼罪，你們憑什麼抓我？」卻無法交代為何逃跑。警方當場查扣50萬元、不法所得2200元、3支手機和1張存款憑證，把3人帶回詢問和清查紀錄，彭男犯有公共危險、傷害等9案被通緝。