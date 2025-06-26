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開價百萬賣穿山甲鱗片吊飾 女盤商遭判刑

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導

傅姓女子在網路販售穿山甲鱗片吊飾，台中高分院昨判她六月得易科罰金之刑，併科卅萬罰金。記者陳宏睿／翻攝
傅姓女子在網路販售穿山甲鱗片吊飾，台中高分院昨判她六月得易科罰金之刑，併科卅萬罰金。記者陳宏睿／翻攝

傅姓女盤商八年前在網路販售穿山甲鱗片吊飾，開價一百萬元，上架六年乏人問津，林務局前年接獲檢舉，經鑑定後確認是穿山甲，依野生動物保育法送辦。傅女辯稱吊飾是古物，台中地院判她六月得易科罰金之刑、併科卅萬罰金，台中高分院昨駁回上訴。

檢警調查，傅姓女子二○一七年十二月間在網路賣場兜售雕刻有經文的穿山甲鱗片吊飾，開價一百萬元，但無人問津。二○二三年五月間，林務局接獲檢舉，認為穿山甲吊飾違法，保七總隊刑警大隊前往搜索，查扣吊飾。

檢警將吊飾送往屏東科技大學野生動物保育中心鑑定，確認是穿山甲鱗片。台中地院審理時，傅女否認犯案，辯稱該吊飾是從建國跳蚤市場購得，購買時不知穿山甲是保育類野生動物，還說當時賣家宣傳「歷史悠久」，她認為是來自「古代的穿山甲」，不能以野生動物保護法論罪。

中院不採信傅女辯詞，判她六月徒刑，得易科罰金，併科卅萬罰金。

網路 穿山甲 保育類野生動物

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