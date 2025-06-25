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24歲詐逾150億！全台最大水房女首腦曝光 會計姊妹淘同聲押

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

24歲詐團女主謀歐俞彤（左）羈押後首度在鏡頭前曝光，身形消瘦許多。記者陳正興／攝影
24歲詐團女主謀歐俞彤（左）羈押後首度在鏡頭前曝光，身形消瘦許多。記者陳正興／攝影

台北地檢署偵辦全台最大「假出金電詐水房」案，昨針對律師洩密、南部出金據點發動第5波搜索，拘提約談14人到案，包括負責替水房女主謀歐俞彤作帳的女會計林郁妘，今被移送複訊後遭檢方聲押；檢方同步提訊在押的歐俞彤，只見歐俞彤身形消瘦，與之前在社群光鮮亮麗的模樣判若兩人。

歐俞彤過去在IG分享許多旅遊美照，甚至擺出撩人的美姿，被稱為全台最辣水房女王；北檢今年2月偵辦第4波「斬金行動」，聲押禁見歐俞彤獲准，歐俞彤關押近4個月後，今天戴眼鏡、綁馬尾、雙手上銬在鏡頭前曝光，落寞神情與關押前差很大。

檢方昨一併搜索約談涉及洩密給詐團首腦的陳姓律師，訊後諭令50萬元交保、限制出境出海；今天由新北市刑大再移送12名詐團核心幹部。

24歲詐團女首腦歐俞彤與竹聯幫弘仁會男友吳漢威、成立史上最大假出金美樂集團，並與「宇凡國際」負責人林軍宇合作，在台中設立機房與水房大本營。25歲的林郁妘是歐俞彤心腹，兩人年紀相仿，不僅是工作上重要夥伴，也是姊妹淘，林女負責對帳、發派獎金、抽成計算等工作，在美樂集團扮演重要角色。

歐俞彤被控架設逾2千個假投資網站，藉由假出金8.5億元，8個月內成功詐騙157億元，全台共5千多人受害，檢方月前依詐欺危害條例、洗錢等罪起訴80人，歐俞彤求刑25年。

調查指出，檢警在執行第一波「斬金行動」時，拘提出金手黃于軒、黃譯學姊弟檔，未到案的吳漢威為掌握黃姓姊弟有無供出上游，聘請陳姓律師當黃譯學辯護人，另名徐姓律師則陪同黃于軒偵訊。

調查發現，黃于軒與黃譯學被方聲押獲准後，陳、徐2名律師疑藉由閱卷機會，翻拍聲押書、押票等偵查內容，再用通訊軟體傳給吳漢威、林軍宇，以致兩人提前掌握消息潛逃柬埔寨，隔海繼續遙控詐騙，目前均被通緝並註銷護照。

24歲詐團女主謀歐俞彤曾在社群PO美照，號稱最辣水房女王。圖／翻攝IG
24歲詐團女主謀歐俞彤曾在社群PO美照，號稱最辣水房女王。圖／翻攝IG

詐騙 詐欺 詐團 聲押 律師

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