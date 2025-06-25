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居民請求花縣府令台泥重辦環評案 最高行發回更審

中央社／ 台北25日電

德卡倫部落民眾主張台泥公司於花蓮興建DAKA再生資源利用中心應重辦環評，打行政訴訟一審敗訴。最高行政法院今天認為，一審有理由不備、適用法規不當等違法，部分發回更審。

全案起於，台灣水泥公司「和平水泥廠計畫案」，經環保署（現改制為環境部）審查，作成有條件通過環評的審查結論；另經環保署、花蓮縣政府分別審查通過所提第1次、第2次及第3次環差報告。

台泥公司為興建「台泥DAKA再生資源利用中心」與既有的水泥旋窯協同處理一般垃圾及一般事業廢棄物與開放工廠計畫等開發計畫，於民國108年10月間提送第4次環差報告，花蓮縣政府於109年11月間作出原處分，通知台泥審查通過。德卡倫部落居民不服原處分，循序提起行政訴訟。

一審台北高等行政法院認為，此開發計畫並非「一般廢棄物或一般事業廢棄物再利用機構」的開發行為，且開發行為無須辦理環評，原處分並無裁量怠惰或判斷錯誤的違法，判決德卡倫部落居民敗訴。案經上訴，二審由最高行政法院審理。

最高行政法院今天發布新聞稿表示，原住民族基本法諮商同意程序規定中，所稱「原住民族土地」是指「原住民族傳統領域土地」及既有「原住民保留地」，但原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法卻將「原住民族傳統領域土地」的定義限於「公有土地」，違反法律保留原則，承審合議庭在本件具體個案中拒絕適用。

最高行政法院表示，原判決依據原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法，認定開發計畫無庸踐行原住民族基本法諮商同意程序，有適用法規不當的違法。

新聞資料提到，台泥公司將原核准第3座旋窯系統變更為再生資源利用中心，協同既有設施，每日焚燒（氣化）約200噸花蓮地區廢棄物，本質上屬新型態廢棄物焚化廠的一部分。

最高行政法院表示，原判決認定此開發計畫非位於保護區，且不符應實施環評標準，認為無須重辦環評，有理由矛盾、理由不備及適用法規不當的違誤。

最高行政法院判居民石玉凰、黃頌恩、陳淑雍、楊純宜請求撤銷原處分、請求花蓮縣政府命台泥就「和平水泥廠計畫環說書第4次環差報告」案重新實施環境影響評估行政處分等一審敗訴部分廢棄，發回台北高等行政法院高等行政訴訟庭，其餘上訴駁回。

花蓮縣政府 環評 法律 廢棄物 台泥 原住民族

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