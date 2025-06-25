擄走父親追債還對女兒「亮肉票」 討債團2聲押、1限住居

警方當場查獲陳等3人、救出被控制的張男，另於陳男車上查獲毒品依托咪酯煙彈3顆、煙油2罐、手機6支等證物。記者李隆揆／翻攝

張姓男子積欠20萬元債款，近日被約出喬債，遭押走凌虐，警方昨逮陳男等3人到案，檢方複訊後令2名陳男聲押禁見、鄒女限制住居，全案持續偵辦中。

警方調查，61歲張男為經營工程公司，先前向人商借100萬元，至今仍積欠20餘萬元，6月20日接獲債主來電相約新北三佳火車站附近協商債務，未料一去不返。

張男赴約後遭35歲陳男、51歲陳男、34歲鄒女駕車押往新北市三峽區一處民宅囚禁，以徒手、棍棒毆打張男，致張男頭、手、背部受傷流血。

3人後續聯繫張男28歲女兒，相約6月21日晚上9時許在台北捷運中山站外談判，也將張男押出同行，張男女兒雖順利見到父親，但苦無錢財還債，與3人談判無果後，眼睜睜看3人再度將張男押走。

張男女兒無奈返家，直到6月24日凌晨2時許才向新北市警方報案求助，台北市警方接獲轉報展開偵辦。

員警調閱監視器畫面以車追人，6月24日中午發現陳等人再度將張男押上車，前往張男位於新北市樹林區的工程公司，專案人員見時機成熟，立即以優勢警力展開圍捕。

警方當場查獲陳等3人、救出被控制的張男，另於陳男車上查獲毒品依托咪酯煙彈3顆、煙油2罐、手機6支等證物，詢後依妨害自由、違反毒品危害防制條例等罪嫌將3人移送士林地檢署偵辦。

據悉，陳等3人皆曾涉毒品等案，前科累累，初步供稱收托討債，不料張男實在沒錢，所以回到張男公司翻找值錢物；張男則稱，起初確實是正常借貸，借了100萬元周轉，他也有意還款，陸陸續續還到剩下20餘萬元，但近期工程款還未結清，手頭上真的沒有錢還債。

士林地檢署檢察官今午複訊後，認定3人涉嫌傷害、妨害自由、恐嚇等罪，仍有勾串之虞，令鄒女限制住居、2名陳男聲押禁見。將持續追查3人背後共犯。

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