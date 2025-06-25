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新竹毒駕釀1死4傷首開庭 坦承「邊開邊吸」已成癮

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

彭男被依毒駕致死及過失傷害等罪起訴，此案適用國民法官法審理，今天下午首次開庭。記者郭政芬／攝影
彭男被依毒駕致死及過失傷害等罪起訴，此案適用國民法官法審理，今天下午首次開庭。記者郭政芬／攝影

34歲彭姓男子去年9月因吸食含依托咪酯成分的「喪屍煙彈」，毒駕釀成新竹虎林國中前1死4傷的重大車禍。彭男被依毒駕致死及過失傷害等罪起訴，此案適用國民法官法審理，今天下午首次開庭。面對國民法官詢問「為何施用這麼多毒品仍開車？」彭男坦言「因為毒品成癮，已形成慣性施用。」

事發於去年9月16日，彭男駕駛白色賓士車沿路蛇行，行經虎林國中前路口時逆向撞上兩輛家長載孩童的機車，導致3名年僅4至7歲的孩童重傷，71歲鍾姓婦人則當場死亡。警方調查發現，彭男當時未持有駕照，並承認吸食「喪屍煙彈」後駕車，案件在新竹引發高度關注與憤怒。

庭審中，檢察官陳述案情指出，事發於去年中秋節前一天，受害家庭本應與親人團聚，卻因彭男毒駕釀禍而奔波於殯儀館與醫院，一席話讓家屬當場落淚。

檢方調查顯示，彭男於事發前一天開始連續施用包括海洛因、甲基安非他命、愷他命及依托咪酯等6種毒品，並邊吸毒邊開車，尿液檢驗結果證實其多重用藥行為。

檢察官當庭播放事發畫面，對於檢方指控，彭男全盤認罪，並對事故過程與證據能力均無異議。國民法官詢問「為什麼要使用這麼多毒品？」「是否知道會影響開車？」，彭男回答是「慣性施用」，使用依托咪酯後會精神恍惚、身體顫抖，且知道這樣的狀態會影響駕駛，但仍無法控制吸毒行為，針對撞擊過程，彭男供稱事發時未注意到機車，當下已經恍神，直到撞上電線桿才恢復意識。

辯護律師表示，彭男對於整起事件完全認罪，但請求法官慎重考量事故性質，認定究竟屬於過失行為還是故意犯罪。檢方則主張彭男的行為涉毒駕致死罪，應從重處罰。

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