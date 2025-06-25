台南光電弊案開庭！今傳喚黃偉哲作證 稱力暘總裁「拜會像陳情」

南檢偵辦光電業者力暘集團與市府經發局共謀小二甲禁令解套方案，以規避繁瑣審查程序及減省申請開發支出費用，起訴前局長陳凱凌及力暘總裁古盛煇等15人涉貪汙等罪，今下午傳喚台南市長黃偉哲作證，還原當年古盛煇會面，他說原以為是禮貌性拜會，反倒覺得像是在陳情。

黃偉哲表示，當時行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花、能源局長游振偉等人都曾當面提過「台南市光電案審查很慢」。沈榮津也說，怎麼都延宕那麼久，希望他了解一下原因，問題出在哪裡？希望能配合國家綠能政策，加速一點。

他表示，台南沒風電，因不符風力要求，所以在光電案件全台灣最多，所以在審查上比較慢。

古、陳委任律師均詢及2022年2月間市府公開拜會行程，古、陳與會，黃偉哲說，古盛煇他見過，不熟識，私下沒聯絡，當時是禮貌性拜會，所以時間安排約30分鐘，原以為是比較輕鬆，反倒是有點像是在陳情，廠商抱怨申請案比較慢。

他表示，與一般民眾陳情一樣，他也向在場時任經發局長陳凱凌表示廠商反映案件都審查1年了，怎麼那麼慢，要求陳依法處理。他也說，認同聯審會議，中央也許可，專案小組會同相關農業、地政及經發局等單位聯審，合法合規。

面對當時改採聯審，他說，不是他決定的，交由經發局依法審查，事後他未再追問如何審查。他認為，制度上有缺陷，牽涉不同機關，包括農業、水利及地政局等公文會來會去，審查上變得很慢，若以通案來審查反而更公平。

面對律師詢及認不認識聯審會委員，黃偉哲說，認識都發局長徐中強、前能源科長郭坤助，但徐擔任委員之前並不認識，委員不是他聘的，不是市長勾選的。至於郭坤助人事異動，他表示，郭任職超過6年，依局內建議，他批「可」的；郭等人事異動，與聯審機制啟動，在時間不一致，而且郭調動後仍留在經發局。