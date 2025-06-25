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猛潑男友2公升汽油...她狠心點火 母眼見兒遭活活燒死崩潰

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中李姓男子去年開車撞死29歲矽品工程師，還在事故現場叼菸態度惡劣，涉嫌過失致死交保不到1個月，因和就讀碩士的謝姓女友大吵，慘遭謝潑汽油活活燒死，謝女涉嫌殺人等罪；台中地院今開庭，檢察官直言謝女當著李男母親面燒死她兒子，燒到體無完膚，謝則認罪表示遺憾。

經查，李男（40歲）2024年3月12日開車經西區忠明南路、五權五街疑恍神，高速撞飛停等紅燈的陳姓工程師釀死亡，李肇事留在現場叼菸態度輕浮，陳搶救5天仍因腦死家屬忍痛拔管。

李男涉嫌過失致死交保不到1個月，4月9日因機車沒油，謝姓女友（34歲）幫他買回時，因懷疑李男有小三，找來陳姓乾哥一早8時多開車到李西屯區大聖街住處，李男、謝女口角衝突，謝憤而朝李潑汽油點燃燒死對方。

台中地院國民法庭今開庭，謝女表示全部認罪，她很遺憾。公訴檢察官張子凡開審陳述時表示，本案是「當著被害人媽媽，將其兒子活活燒死」的慘劇；謝女的辯護人則說，謝全部坦承，他們並非要替其脫罪，而是盼能獲公平審判。

審判長田德煙整理兩項爭點，第一是謝女是否有刑法第19條辨識能力降低，而有減刑適用，第二是本案是否符合刑法第59條情堪憫恕。

公訴檢察官陳隆翔出證時先播放3段監視器畫面，清楚可見李男當天早上8時多回家時，謝女在巷口與他激烈爭持，還拿油桶朝李近距離猛潑5下，李則雙手後背站著不動沒反抗隨後進屋，謝女又不顧友人制止，上車拿了打火機後衝進李男屋內。

從鄰居錄影畫面可見，謝進屋不到1分鐘，窗邊就傳出陣陣哀嚎、慘叫，還有大喊「好痛」、「殺了我」等聲音還伴隨火光。法醫解剖發現，謝全身56%燒灼傷，死因為他殺。

現場友人證稱，謝女情緒激動，說要和李男玉石俱焚；李母說，謝一進來就朝兒子潑油、點火，兒子被燒到痛苦慘叫、衝下樓在地翻滾，火勢又延燒一旁沙發，她和謝女就一起滅火。

李男母親今到庭旁聽忍不住掩面痛哭，表示凶手幫滅火是因為她一直求、一直叫，謝女這才幫忙，開庭期間數度潰堤，需要到庭外休息。

而謝女歷次警詢、偵訊時表示，當天李男機車沒油，她才去幫他買汽油，回來因感情糾紛爭吵，認為李一直挑釁他，激動下才拿打火機點燃，當下自己也嚇到，還說真得不是故意的。

謝女和李男因感情糾紛，朝李潑2公升汽油後引燃活活燒死對方。圖／報系資料照
謝女和李男因感情糾紛，朝李潑2公升汽油後引燃活活燒死對方。圖／報系資料照

過失致死 檢察官

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