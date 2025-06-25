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誤認路人是通緝犯...三重警辣椒水噴眼、辱罵 遭判降2級改敘

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誤認路人是通緝犯...三重警辣椒水噴眼、辱罵 遭判降2級改敘

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

新北市三重分局永福派出所警員翁定裕3年前將特戰傘兵退伍的男子黃連順誤認為通緝犯，未表明身分、確認姓名即強行壓制，徒手攻擊黃的臉部，並用辣椒水噴眼睛，還以三字經辱罵黃，懲戒法院懲戒法庭今判翁降2級改敘，可上訴。

翁定裕2022年9月20日晚間近9時身穿便服追查通緝犯，卻誤認黃連順為通緝犯「李金水」，他未著警察制服，也未出示證件表明身分，即上前推黃，雙方發生拉扯，兩人跌落至路旁一列機車中，雙雙負傷；翁待江姓警員到場支援，兩人共同壓制黃在地。

翁定裕接著徒手攻擊黃連順的臉部、身體，再以辣椒水噴灑眼睛，導致黃頭部鈍傷、擦挫傷、胸口挫傷、右眼瞼下撕裂傷等，翁還以台語辱罵黃「幹你娘、殺小」。

翁定裕再以查證身分為由，將黃連順帶回派出所，還強力拉扯手銬、拖拉黃至廁所沖洗眼睛，而以此強暴方式欲將黃連順帶至廁所，翁被依公務員假借職務上權力、機會故意犯加傷害和強制罪，判翁5月徒刑、拘役10日，得易科罰金，並宣告緩刑3年，全案確定。

行政部分，懲戒法院認為，翁定裕坦承犯行，且調閱刑事案件卷證資料，認為翁除觸犯刑罰法律之外，也違反公務員服務法公務員應謹慎、公務員不得利用職務上機會加損害於人的意旨，屬於公務員懲戒法規定的違失行為。

懲戒法院指出，翁的行為使民眾喪失對公務員執行職務的尊重及信賴，嚴重損害政府機關信譽與形象，為維護公務紀律，而有懲戒的必要，審酌翁身為警察，肩負第一線犯罪偵防，保護人民權利的重責大任，行使職權更應謹慎合法，絕不容許員警假借職務上權力、機會，損害人民利益。

判決認為，翁違失情節不輕，嚴重損壞警察聲譽，影響被害人身心健康，傷害人民對於政府信賴，並斟酌翁的動機是出於立功心切，手段輕重，及翁向被害人致歉並取得諒解，經法院成立調解，且歷年警察工作表現優秀，家庭狀況良好，判決翁降2級改敘。

新北市三重警分局警員翁定裕誤認男子黃連順是通緝犯，強行壓制、攻擊還辱罵三字經，造成黃傷痕累累。本報記者／翻攝
新北市三重警分局警員翁定裕誤認男子黃連順是通緝犯，強行壓制、攻擊還辱罵三字經，造成黃傷痕累累。本報記者／翻攝

通緝 辣椒水 警察 公務員 三重

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