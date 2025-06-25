誤認路人是通緝犯...三重警辣椒水噴眼、辱罵 遭判降2級改敘

新北市三重分局永福派出所警員翁定裕3年前將特戰傘兵退伍的男子黃連順誤認為通緝犯，未表明身分、確認姓名即強行壓制，徒手攻擊黃的臉部，並用辣椒水噴眼睛，還以三字經辱罵黃，懲戒法院懲戒法庭今判翁降2級改敘，可上訴。

翁定裕2022年9月20日晚間近9時身穿便服追查通緝犯，卻誤認黃連順為通緝犯「李金水」，他未著警察制服，也未出示證件表明身分，即上前推黃，雙方發生拉扯，兩人跌落至路旁一列機車中，雙雙負傷；翁待江姓警員到場支援，兩人共同壓制黃在地。

翁定裕接著徒手攻擊黃連順的臉部、身體，再以辣椒水噴灑眼睛，導致黃頭部鈍傷、擦挫傷、胸口挫傷、右眼瞼下撕裂傷等，翁還以台語辱罵黃「幹你娘、殺小」。

翁定裕再以查證身分為由，將黃連順帶回派出所，還強力拉扯手銬、拖拉黃至廁所沖洗眼睛，而以此強暴方式欲將黃連順帶至廁所，翁被依公務員假借職務上權力、機會故意犯加傷害和強制罪，判翁5月徒刑、拘役10日，得易科罰金，並宣告緩刑3年，全案確定。

行政部分，懲戒法院認為，翁定裕坦承犯行，且調閱刑事案件卷證資料，認為翁除觸犯刑罰法律之外，也違反公務員服務法公務員應謹慎、公務員不得利用職務上機會加損害於人的意旨，屬於公務員懲戒法規定的違失行為。

懲戒法院指出，翁的行為使民眾喪失對公務員執行職務的尊重及信賴，嚴重損害政府機關信譽與形象，為維護公務紀律，而有懲戒的必要，審酌翁身為警察，肩負第一線犯罪偵防，保護人民權利的重責大任，行使職權更應謹慎合法，絕不容許員警假借職務上權力、機會，損害人民利益。