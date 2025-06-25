繩索綁雙腳...還持刀恐嚇母「切手指」 不孝子僅判1年多

屏東一名王姓男子因不滿母親不照指示打電話，竟持刀威脅並限制母親行動自由，其母趁機找鄰居打電話報警，警方到場將其逮捕。屏東地院法官審理後認為，王姓男子犯後有悔意並獲得母親原諒，判處有期徒刑1年4個月。

判決書寫道，王男與母親潘婦同住，去年8月4日下午，王男要母親撥打電話給其二姨，母親不願意，王男竟心生不滿，當場持繩索綁住母親雙腳，並以毛巾塞住其嘴巴。

王男還持水果刀恐嚇母親，「你如果不打電話就自己切手指」、「你不切我就幫你切」，甚至還摑掌母親臉部一次、捏手臂兩下。潘婦後來趁機撥打電話向鄰居求救，警方獲報後到場處理，將王男逮捕移送辦。

法院審理指出，王男所使用的水果刀屬鋒利堅硬器物，具有實質危險性，構成刑法第303條、第302條之1第1項第2款「攜帶兇器剝奪直系血親尊親屬行動自由罪」。

王男自始坦承犯行，雖然未實際賠償被害人，但與母親進行深入對談，反省過往家庭衝突。母親也向法院表示，案發當晚王男跪地懺悔求原諒，她已選擇原諒兒子，並稱事發後雙方相處如常，兒子亦無再施暴。