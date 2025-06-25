執行署拍賣鄰台化287坪地 底價460萬換算每坪6.4萬

行政執行署彰化分署7月1日起，喬遷員林新址，當天並在新廳舍舉辦第一場不動產拍賣會，其中最受注意的是一筆位於台化彰化廠區附近巷弄的287坪土地，底價 460 萬元，被拍賣人持分4分之1，換算持有面積為71坪，平均每坪約6.4萬元。

執行署彰化分署表示，這筆土地距中山路台塑生醫門口騎車只需 2 分鐘，是鄉村區乙種建築用地，目前有第三人建物坐落其上，建物非被拍賣人所有，不在拍賣範圍之內，拍定後不點交，對於該區土地開發有興趣的民眾或建商，可趁這次難得的機會入手。

執行署彰化分署表示，法拍會當天下午另將拍賣田尾光復路、溪州公平街、秀水三塊巷及二林英才路的透天厝，還有多筆位於彰化市、大城、竹塘、南投草屯、竹山、國姓與仁愛的土地，以及和美的大樓，有興趣的民眾可參閱分署拍賣公告。