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執行署拍賣鄰台化287坪地 底價460萬換算每坪6.4萬

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

行政執行署彰化分署7月1日起，喬遷員林新址，當天並在新廳舍舉辦第一場不動產拍賣會，其中最受注意的是一筆位於台化彰化廠區附近巷弄的287坪土地，底價 460 萬元，被拍賣人持分4分之1，換算持有面積為71坪，平均每坪約6.4萬元。

執行署彰化分署表示，這筆土地距中山路台塑生醫門口騎車只需 2 分鐘，是鄉村區乙種建築用地，目前有第三人建物坐落其上，建物非被拍賣人所有，不在拍賣範圍之內，拍定後不點交，對於該區土地開發有興趣的民眾或建商，可趁這次難得的機會入手。

執行署彰化分署表示，法拍會當天下午另將拍賣田尾光復路、溪州公平街、秀水三塊巷及二林英才路的透天厝，還有多筆位於彰化市、大城、竹塘、南投草屯、竹山、國姓與仁愛的土地，以及和美的大樓，有興趣的民眾可參閱分署拍賣公告。

執行署彰化分署成立25年來，一直租用彰化市中山路農會大樓辦公空間，位於員林市自有新廳舍近期已完工，彰化分署表示，預定6月27日到30 日搬遷，並暫停對外洽公服務。欲閱覽不動產查封筆錄者，可在26日下午5點前至分署彰化市原辦公室辦理，投標文件則必須在6月30日以前寄達「510945員林郵局第 203號信箱」，分署會有專人取件與通知，7月1日下午2點半至3點也可至新廳舍 1 樓拍賣室現場投標，下午 3 點進行開標。分署新廳舍電話仍為（04）7269435。

行政執行署彰化分署7月1日在員林市新廳舍舉辦第一場不動產拍賣會，其中最受注意的是一筆位於台化彰化廠區附近巷弄的287坪土地，底價 460 萬元。圖／執行署彰化分署提供
行政執行署彰化分署7月1日在員林市新廳舍舉辦第一場不動產拍賣會，其中最受注意的是一筆位於台化彰化廠區附近巷弄的287坪土地，底價 460 萬元。圖／執行署彰化分署提供

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