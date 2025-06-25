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節目罵空軍前副司令「漢奸、台奸」 于北辰判賠6位數

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

陸軍退役少將、桃園市議員于北辰去年接受節目訪問時，罵空軍前副司令張延廷「漢奸、台奸、敗類」，被一狀告上法院，張提告求償100萬元，一審判于20萬元，于不服提上訴，台灣高等法院今駁回上訴，全案確定。

張延廷主張，他是知名軍事評論者，2024年5月26日到風傳媒製作的「下班瀚你聊」節目接受訪問，節目主持人詢問若中國出兵攻台，國軍能支撐幾天，他分析並答以中國必定採取快節奏攻勢，以演習天數來推知約僅2天即能攻陷我國，寬鬆估算乘以2則為4天。

張延廷指出，未料于北辰聽聞他的論述後，卻於同年月28日在三立新聞網製作的「94要客訴」節目中，恣意謾罵他「漢奸、台奸、敗類」等語，他認為于的言論足以貶抑他的社會評價，且相關言論在網路上流傳，已不法侵害他的名譽權，而提告求償。

一審判于應賠償20萬元，于不服上訴，高院指出，漢奸、台奸、敗類均為負面詞彙，其中漢奸、台奸為出賣國家民族利益的人，相當於「賣國賊」、「內奸」，即指通敵或叛國之人，敗類則指害群之馬，危害同類之人，于相關言論指摘張，足以貶損張的社會上評價，已侵害張的名譽權。

高院認為，張接受節目訪問時，是依個人專業知識，針對如果中共攻打台灣可能戰略做分析，屬公眾議題，而對此攸關國防安全、公眾利益的議題，于可加以評論，若不認同張的見解，可提出專業意見駁斥，但于所發表的言論，並非出於本身專業意見，也未客觀理性駁斥張的分析能力。

高院指出，張接受訪談時並未提到放棄防衛甚至投降等論述，但于仍冠以漢奸、台奸、敗類等用語，使用偏激不堪言詞而為意見表達，顯已逾合理程度，難認是出於善意評論，審酌雙方學經歷等，認為于應賠償20萬元，全案確定。

陸軍退役少將、桃園市議員于北辰。圖／聯合報系資料照片
陸軍退役少將、桃園市議員于北辰。圖／聯合報系資料照片

陸軍 議員 空軍 提告 國防 國軍 于北辰 中共

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