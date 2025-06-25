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「地面師」狠剝二次皮得手3.7億！被害人抑鬱而終 彰檢起訴8人求處重刑

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化地檢署查緝「歐悅集團」執行長林冠宏自2023年起涉嫌勾結詐騙集團以「假檢警」手法詐騙高額現金得手後，變本加厲勾結地政士、貸款專員等以「地面師」詐欺手法，對被害人再剝第二層皮，設局訛詐被害人再以房地產貸款，全數又被詐團取走，詐騙金額高達3億7千多萬，彰檢今日起訴林冠宏等詐團成員8人，並向法院求處林冠宏等成員10年、8年到1年8月不等徒刑，並聲請沒收犯罪所得2億3408萬元。

彰化地檢署去年獲報「歐悅集團」執行長林冠宏夥同詐騙集團對被害人二次剝皮，不僅騙走現金仍不知足，再騙被害人將房地產都拿去抵押貸款，再交給詐團，許多被害人都是60歲以上的中高齡人士，退休金、老本被騙光，連養老的棲身之所都被騙走，一無所有，有人還因此抑鬱而終。

彰檢由檢察官楊聰輝偵辦，指揮彰化縣警局員林分局、台中市警局刑大深入擴大調查後，今年2月向法院聲請羈押林冠宏及其蔡姓秘書獲准。期間高等檢察署建置的全國性打詐預警機制整合分析全國各地檢署匯報情資後，發覺各縣市多件「地面師」詐騙案件均指向同一幕後金主林冠宏，經台灣高等檢察署檢察長召集各地檢署研議後，為統一事權整合偵查量能，交由彰化地檢署負責偵辦，並協調各機關調查。

調查結果發現，林冠宏與蔡姓秘書共同推由吳男、李男等3人擔任「貸款專員」角色，並謀議由路姓、邱姓等3名地政士出面，利用被害人遭「假檢警」、「假投資」等手法詐騙後，財物受損、身心煎熬、心智極端脆弱下，再假裝同意被害人可提供不動產設定抵押借款以解決問題，結合詐騙集團再把高額貸款騙光，全省至少有12名被害人共被騙走3億7千多萬元，其中林冠宏因此中獲取2億2千餘萬元不法所得。

調查發現，林冠宏為被害人設定的不動產抵押共17件，遍及全國各地，檢察官為避免被害人損害擴大，已於今年3月間向法院聲請查扣設定抵押的不動產11筆及對被害人的1億2348萬元債權。

彰化地檢署近日已偵查終結，將林冠宏等8人依違反組織犯罪防制條例、刑法加重詐欺取財、加重詐欺得利、使公務員登載不實等罪嫌提起公訴。檢察官認為被告等人均具有土地或金融專業知識，卻不假正途，反利用專業智能，精心設局反覆詐騙牟取暴利，造成被害人等鉅額損失，甚至有人因此抑鬱而終。

檢方認為詐團8人惡性極重，於偵查中仍飾詞卸責，毫無悔意，因此向法院具體求處林冠宏有期徒刑10年，主要幹部秘書蔡女等求處8年到1年8月不等徒刑，並聲請沒收8人犯罪所得2億3408多萬元。

彰化地檢署查獲「地面師」詐團狠剝被害人二次皮，得手3億多元，起訴8人求處重刑。資料照／記者林宛諭攝影
彰化地檢署查獲「地面師」詐團狠剝被害人二次皮，得手3億多元，起訴8人求處重刑。資料照／記者林宛諭攝影

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