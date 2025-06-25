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228事件受難菁英林茂生 家族聲請死亡宣告獲准

中央社／ 台北25日電

228事件受難菁英即台灣首位留美哲學博士林茂生，自228事件後下落不明至今近80年，其家族成員今年5月間向台北地方法院聲請死亡宣告，北院已於6月20日裁准。

台北地方法院民事裁定主文指出，准對失蹤人林茂生為宣告死亡之公示催告；應於本公示催告公告之翌日起2個月內，向法院陳報現尚生存，如不陳報，法院將宣告其為死亡。本裁定不得抗告。

民法規定，失蹤人失蹤滿7年後，法院得因利害關係人或檢察官之聲請，為死亡之宣告；失蹤人為80歲以上者，得於失蹤滿3年後，為死亡之宣告；失蹤人為遭遇特別災難者，得於特別災難終了滿1年後，為死亡之宣告。

根據國家人權記憶庫網站資料指出，林茂生為台灣首位哲學博士，抨擊行政長官公署施政不遺餘力。1947年228事件發生期間，台北市成立處理委員會，受難者被邀發表簡短意見，為當局所忌，遭羅織陰謀叛亂罪名，同年3月11日於自宅遭特務人員逮捕，迄今生死不明。

菁英 死亡 失蹤

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