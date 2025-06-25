台北分監受刑人涉嘴咬及攻擊執勤人員致傷遭起訴

台北監獄台北分監蔡姓受刑人今年3月間攻擊林姓執勤人員，又咬傷楊姓執勤人員，壓制過程中，蔡男仍徒手攻擊2人員致傷，新北檢近日依妨害公務罪嫌起訴蔡男。

根據新北地檢署起訴書，蔡男為法務部矯正署台北監獄台北分監受刑人，今年3月27日下午，蔡男與同房收容人發生肢體衝突，監所林姓執勤人員上前了解時，蔡男將手自瞻視孔伸出攻擊林姓執勤人員，致林姓執勤人員受有胸部及下巴挫傷。

同日下午，監所中央台楊姓執勤人員將蔡男帶離舍房時，蔡男衝上前咬傷楊姓執勤人員左腋下，在場的陳姓及洪姓執勤人員隨即緊急壓制，蔡男仍徒手攻擊2人，致陳姓執勤人員受有下巴及下唇黏膜擦傷、左手腕挫傷等；洪姓執勤人員則受有右側手部擦挫傷等。

蔡男在偵查中坦承攻擊4名執勤人員，檢方依妨害公務罪嫌起訴蔡男，並指蔡男犯行犯意各別，行為互殊，建請法院分論併罰。