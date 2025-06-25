永康廣播系統電線脫落 勾絆機車致她慘摔破相 法官判賠148萬

邱姓女子3年前傍晚騎機車，經台南永康區崑大路155巷時，遭廣播系統脫落電線勾絆而人車倒地，致臉部破相牙齒斷裂等向公所求償441萬多元，公所辯邱女未注意車前狀況應負70%過失責任，法官認當時天色已趨昏暗且路燈也還沒開，公所應負全責判賠148萬多元。

邱女主張，2022年2月8日傍晚5時43分許騎機車，因崑大路155巷道路上有脫落的電線，致機車遭該脫落電線絆住而人車倒地。她因而受有下唇撕裂傷、下牙齦撕裂傷、左側近端肱骨粉碎性骨折、左側旋轉肌袖撕裂傷性骨折、四肢多處擦挫傷、左側耳鳴及牙齒斷裂等傷害，機車也毀損。

她指出，該電線為崑山里廣播系統連接廣播播音喇叭和廣播主機線路，而公所就該電線管理如有善盡維護，理應不會垂落在路段上，足徵公所管理應有欠缺。她說，傷勢集中在臉部、口腔牙齒及上肢，影響工作及日常生活外，已造成外表嚴重損害，遭受他人異樣眼光，入睡後更常夢見車禍發生經過而驚醒。

因此，她提告求償包括醫療、看護、交通費、不能工作損失、勞動能力減損及精神慰撫金共計441萬多元。

永康區公所指出，該電線雖為公所設置，然每年都有編列固定預算對外招標開口契約，由廠商負責維護全區廣播系統，只要里長、里民、里幹事等人發現廣播系統或其線路有任何問題就會跟公所反映報修，公所即會立即派工通知廠商前去檢修。

公所表示，事故發生前，該道路用路人甚多，並未接獲任何人檢修通報，由此可推斷該電線於案發當日，才垂落於道路上；且公所於接獲本案通報後，立即派員修復完畢。

且該路段時速不得超過30公里，掉落的電線堪比一般人手指頭粗，顯而易見，如邱女能確實注意車前狀況，並隨時採取必要安全措施。邱女應有未注意車前狀況過失並應為肇事主因，應負70%過失責任。

台南地院指出，公所自承該電線為其所設置，且該路段管理、電線設置及管理機關均為公所，該電線是連接廣播主機及喇叭線路，提供公所轄下該里宣導相關行政事務及廣播用，直接供公共或公務目的使用設施，應屬公共設施無訛。

該電線位在人車來往頻繁巷道內，公所應可預見該電線如未經常性維護、定期巡檢而導致掉落，可能帶來用路人危險，卻怠忽維護通常安全狀態義務，致電線垂落，管理上顯然有所欠缺。

因事故發生時已為日暮時分，天色已趨昏暗，路燈也還未開啟，邱女騎車行經事故地點時，並無證據證明有超速行駛，且依當時戶外狀況及電線並非具有相當量體之物，必須近距離才能發現，難認邱女有未注意車前狀況、未隨時採取必要安全措施而致事故發生過失行為存在，應由公所負全部過失責任。