快訊

美國情資打臉川普？評估報告伊朗「核設施沒被摧毀」

這個月不是平靜期！農曆六月12生肖運勢全翻轉 你準備好了嗎？

浪貓「把電線當鋼索走」加速狂奔 直擊片瘋傳專家揪亮點：這不是貓

聽新聞
0:00 / 0:00

永康廣播系統電線脫落 勾絆機車致她慘摔破相 法官判賠148萬

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

邱姓女子3年前傍晚騎機車，經台南永康區崑大路155巷時，遭廣播系統脫落電線勾絆而人車倒地，致臉部破相牙齒斷裂等向公所求償441萬多元，公所辯邱女未注意車前狀況應負70%過失責任，法官認當時天色已趨昏暗且路燈也還沒開，公所應負全責判賠148萬多元。

邱女主張，2022年2月8日傍晚5時43分許騎機車，因崑大路155巷道路上有脫落的電線，致機車遭該脫落電線絆住而人車倒地。她因而受有下唇撕裂傷、下牙齦撕裂傷、左側近端肱骨粉碎性骨折、左側旋轉肌袖撕裂傷性骨折、四肢多處擦挫傷、左側耳鳴及牙齒斷裂等傷害，機車也毀損。

她指出，該電線為崑山里廣播系統連接廣播播音喇叭和廣播主機線路，而公所就該電線管理如有善盡維護，理應不會垂落在路段上，足徵公所管理應有欠缺。她說，傷勢集中在臉部、口腔牙齒及上肢，影響工作及日常生活外，已造成外表嚴重損害，遭受他人異樣眼光，入睡後更常夢見車禍發生經過而驚醒。

因此，她提告求償包括醫療、看護、交通費、不能工作損失、勞動能力減損及精神慰撫金共計441萬多元。

永康區公所指出，該電線雖為公所設置，然每年都有編列固定預算對外招標開口契約，由廠商負責維護全區廣播系統，只要里長、里民、里幹事等人發現廣播系統或其線路有任何問題就會跟公所反映報修，公所即會立即派工通知廠商前去檢修。

公所表示，事故發生前，該道路用路人甚多，並未接獲任何人檢修通報，由此可推斷該電線於案發當日，才垂落於道路上；且公所於接獲本案通報後，立即派員修復完畢。

且該路段時速不得超過30公里，掉落的電線堪比一般人手指頭粗，顯而易見，如邱女能確實注意車前狀況，並隨時採取必要安全措施。邱女應有未注意車前狀況過失並應為肇事主因，應負70%過失責任。

台南地院指出，公所自承該電線為其所設置，且該路段管理、電線設置及管理機關均為公所，該電線是連接廣播主機及喇叭線路，提供公所轄下該里宣導相關行政事務及廣播用，直接供公共或公務目的使用設施，應屬公共設施無訛。

該電線位在人車來往頻繁巷道內，公所應可預見該電線如未經常性維護、定期巡檢而導致掉落，可能帶來用路人危險，卻怠忽維護通常安全狀態義務，致電線垂落，管理上顯然有所欠缺。

因事故發生時已為日暮時分，天色已趨昏暗，路燈也還未開啟，邱女騎車行經事故地點時，並無證據證明有超速行駛，且依當時戶外狀況及電線並非具有相當量體之物，必須近距離才能發現，難認邱女有未注意車前狀況、未隨時採取必要安全措施而致事故發生過失行為存在，應由公所負全部過失責任。

台南地院表示，邱女可請求公所賠償金額醫療費21萬多元、看護費11萬多元、交通費3萬多元、不能工作損失39萬多元、勞動能力減損41萬多元、精神慰撫金30萬元等，合計148萬2834元，可上訴。

邱姓女子3年前傍晚騎機車，經台南永康區崑大路155巷時遭廣播系統脫落電線勾絆，人車倒地受傷，提國賠求償，台南地院判公所應給付148萬多元。圖／取自永康區公所臉書
邱姓女子3年前傍晚騎機車，經台南永康區崑大路155巷時遭廣播系統脫落電線勾絆，人車倒地受傷，提國賠求償，台南地院判公所應給付148萬多元。圖／取自永康區公所臉書

牙齒 台南

延伸閱讀

笨賊偷剪1.1萬伏特電纜 引起火花造成停電嚇得自首

暴雨樹塌壓斷電線…2男騎機車路過遭纏繞觸電亡 恐怖畫面曝光

桃園農路遭棄置大量塑膠廢棄電線 農民憂土壤受影響

6旬男操作吊臂疑勾到電線 全身1至3度灼傷送醫不治

相關新聞

海軍新訓中心上士當共諜！他欠債4度洩漏國防機密 判關2年2月徒刑

海軍新訓中心前上士陳毅閔因積欠債務，上網結識替大陸地區蒐集情報的「張先生」，並四度交付國防機密資料，不法獲利17萬元，台...

國民黨輸了！台中市黨部房地為不當取得財產 打行政訴訟判決今出爐

不當黨產處理委員會前年認定國民黨台中市黨部是國民黨不當取得的財產，處分移轉為台中市政府所有，國民黨不服提訴願被駁回，再提...

警察之恥！偷拍60女警、少女、女精神病患…郭昇翰判12年

台北市大安警分局警員郭昇翰涉嫌在派出所女廁安裝針孔攝影機偷拍，近60名女子受害，郭還被查出是色情網路論壇「創意私房」的會...

永康廣播系統電線脫落 勾絆機車致她慘摔破相 法官判賠148萬

邱姓女子3年前傍晚騎機車，經台南永康區崑大路155巷時，遭廣播系統脫落電線勾絆而人車倒地，致臉部破相牙齒斷裂等向公所求償...

詐騙所得鼓勵繳回 法務部修法藍委支持

「被害人盼追回被詐騙的錢，若只用犯罪所得判刑，恐對被害人不利。」藍委牛煦庭25日詢問這方面該怎麼修法？法務部次長徐錫祥表示，盼被害人與詐騙犯和解後，如繳還詐騙所得，讓法官有減刑的裁量權，牛煦庭也表示同意。

陸支付季獎金與年終誘人 海巡隊員交付台菲海域部署被起訴

海巡署艦隊分署南部地區機動海巡隊李姓男子，被控以每季6萬元酬勞，將台菲海域任務艦與飛彈射擊警戒圖等機密交付給大陸人士，高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。