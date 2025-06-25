快訊

美國情資打臉川普？評估報告伊朗「核設施沒被摧毀」

這個月不是平靜期！農曆六月12生肖運勢全翻轉 你準備好了嗎？

浪貓「把電線當鋼索走」加速狂奔 直擊片瘋傳專家揪亮點：這不是貓

詐騙所得鼓勵繳回 法務部修法藍委支持

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

被害人盼追回被詐騙的錢，若只用犯罪所得判刑，恐對被害人不利。」藍委牛煦庭25日詢問這方面該怎麼修法？法務部次長徐錫祥表示，盼被害人與詐騙犯和解後，如繳還詐騙所得，讓法官有減刑的裁量權，牛煦庭也表示同意。對此，藍委許宇甄強調，今年詐騙被騙金額319億，但僅追回31億，打詐還要更加強。

盼增加詐騙返還金額

立法院內政委員會25日審查《詐欺犯罪危害防制條例》修正草案，其中第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」，但國民黨立委牛煦庭指出，犯罪所得如今有2個方向，一個是個人（如車手）的犯罪所得，或是集團的所得，但現在是以個人所得為實務主流。

「法務部希望怎麼修？」牛煦庭詢問法務部長徐錫祥，徐回應說，若採取個人所得，但假設被害人被騙10萬，詐騙集團獲利100萬，而車手負責轉移10萬、但只拿到5千的車馬費，結果多數只有抓到車手或下游，僅繳交5千元個人犯罪所得，恐無法讓被害人的獲得保障。

追回金額比例低

徐錫祥表示，法務部希望犯人要與被害者進行交涉，確定賠償金額後，再開放法官有裁量的空間。他解釋說，當初制定《詐欺犯罪危害防制條例》第47條時，是希望擴大鼓勵詐騙犯繳回所得的力道，但如今法院實務難讓被害者追討被詐騙金額，因此才希望能適時調整，牛煦庭也表示願意支持。

不過國民黨許宇甄指出，我國今年1到5月被詐騙金額高達319億，但僅追討到31億，詐騙案件沒有愈查愈少，反而不減反增，希望內政部能更強化打詐跨部會作為；內政部長劉世芳回應說，目前還是以假投資詐騙居多，有與金管會和數發部合作，轉移被害人風險，且案件數有減少，但不會因此自滿。

【更多精采內容，詳見

立法院內政委員會25日審查《詐欺犯罪危害防制條例》修正草案。（直播截圖）
立法院內政委員會25日審查《詐欺犯罪危害防制條例》修正草案。（直播截圖）

詐騙集團 被害人 牛煦庭

延伸閱讀

賴總統喊「打掉雜質」 牛煦庭諷：掃除異己也是團結

大罷免已無可避 藍委群起動員再競選

賴清德今晚桃園開講 張善政出招：會讓市民做最好判斷

民進黨罷免無人成案！罷綠二階全軍覆沒 7藍委待補件查對

相關新聞

海軍新訓中心上士當共諜！他欠債4度洩漏國防機密 判關2年2月徒刑

海軍新訓中心前上士陳毅閔因積欠債務，上網結識替大陸地區蒐集情報的「張先生」，並四度交付國防機密資料，不法獲利17萬元，台...

國民黨輸了！台中市黨部房地為不當取得財產 打行政訴訟判決今出爐

不當黨產處理委員會前年認定國民黨台中市黨部是國民黨不當取得的財產，處分移轉為台中市政府所有，國民黨不服提訴願被駁回，再提...

警察之恥！偷拍60女警、少女、女精神病患…郭昇翰判12年

台北市大安警分局警員郭昇翰涉嫌在派出所女廁安裝針孔攝影機偷拍，近60名女子受害，郭還被查出是色情網路論壇「創意私房」的會...

永康廣播系統電線脫落 勾絆機車致她慘摔破相 法官判賠148萬

邱姓女子3年前傍晚騎機車，經台南永康區崑大路155巷時，遭廣播系統脫落電線勾絆而人車倒地，致臉部破相牙齒斷裂等向公所求償...

詐騙所得鼓勵繳回 法務部修法藍委支持

「被害人盼追回被詐騙的錢，若只用犯罪所得判刑，恐對被害人不利。」藍委牛煦庭25日詢問這方面該怎麼修法？法務部次長徐錫祥表示，盼被害人與詐騙犯和解後，如繳還詐騙所得，讓法官有減刑的裁量權，牛煦庭也表示同意。

陸支付季獎金與年終誘人 海巡隊員交付台菲海域部署被起訴

海巡署艦隊分署南部地區機動海巡隊李姓男子，被控以每季6萬元酬勞，將台菲海域任務艦與飛彈射擊警戒圖等機密交付給大陸人士，高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。