詐騙所得鼓勵繳回 法務部修法藍委支持

「被害人盼追回被詐騙的錢，若只用犯罪所得判刑，恐對被害人不利。」藍委牛煦庭25日詢問這方面該怎麼修法？法務部次長徐錫祥表示，盼被害人與詐騙犯和解後，如繳還詐騙所得，讓法官有減刑的裁量權，牛煦庭也表示同意。對此，藍委許宇甄強調，今年詐騙被騙金額319億，但僅追回31億，打詐還要更加強。

盼增加詐騙返還金額

立法院內政委員會25日審查《詐欺犯罪危害防制條例》修正草案，其中第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」，但國民黨立委牛煦庭指出，犯罪所得如今有2個方向，一個是個人（如車手）的犯罪所得，或是集團的所得，但現在是以個人所得為實務主流。

「法務部希望怎麼修？」牛煦庭詢問法務部長徐錫祥，徐回應說，若採取個人所得，但假設被害人被騙10萬，詐騙集團獲利100萬，而車手負責轉移10萬、但只拿到5千的車馬費，結果多數只有抓到車手或下游，僅繳交5千元個人犯罪所得，恐無法讓被害人的獲得保障。

追回金額比例低

徐錫祥表示，法務部希望犯人要與被害者進行交涉，確定賠償金額後，再開放法官有裁量的空間。他解釋說，當初制定《詐欺犯罪危害防制條例》第47條時，是希望擴大鼓勵詐騙犯繳回所得的力道，但如今法院實務難讓被害者追討被詐騙金額，因此才希望能適時調整，牛煦庭也表示願意支持。

不過國民黨許宇甄指出，我國今年1到5月被詐騙金額高達319億，但僅追討到31億，詐騙案件沒有愈查愈少，反而不減反增，希望內政部能更強化打詐跨部會作為；內政部長劉世芳回應說，目前還是以假投資詐騙居多，有與金管會和數發部合作，轉移被害人風險，且案件數有減少，但不會因此自滿。