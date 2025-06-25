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陸支付季獎金與年終誘人 海巡隊員交付台菲海域部署被起訴
海巡署艦隊分署南部地區機動海巡隊李姓男子，被控以每季6萬元酬勞，將台菲海域任務艦與飛彈射擊警戒圖等機密交付給大陸人士，高雄高分檢估李男不法獲利逾50萬元，依違反國安法、外患等罪起訴，李偵辦時在押，因認罪移審獲50萬元交保。
檢方調查，李男為警職人員，自2022年9月起，經大陸綽號「TONY」的派遣人員接觸，約定每3個月可固定獲得6萬元薪資，另有年終獎金等高額報酬，要李男交付職務有關的軍事機密。
李男後來受「TONY」所託，便將手邊有的台菲海域任務艦與飛彈射擊警戒區域示意圖等機敏文件，交給派遣人員「TONY」。
憲兵單位掌握相關情資後，報請高雄地檢署及高雄高分檢檢察官指揮偵辦，去年9月10日及9月15日兵分多路前往4處所搜索，並帶回李姓隊員，原由高雄地檢署偵辦，因國安法屬二審權責，全案於今年3月移請高雄高分檢續辦。
全案經高雄高分檢承辦檢察官李廷輝縝密蒐證，並訊問相關被告、證人，及核對虛擬貨幣帳戶、金融帳戶交易明細後，今天偵結，依違反國安法、國家機密保護法、貪汙等罪嫌起訴。李男不法金額估逾50萬元，因已認罪，檢方移審後，高雄高分院以50萬元交保候傳。
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