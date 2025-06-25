上班口角…新莊男朝抽煙同事潑汽油欲點火 殺人未遂起訴

新北市新莊區某人力公司顏姓男員工，今年6月初某日下班前，與邱姓同事在辦公室爆發嚴重口角，豈料顏男竟衝出公司到附近的加油站購買汽油，折回公司便朝正在公司門口抽煙的邱男怒潑一身欲點火，所幸一旁同事見狀衝上前奪下顏男手中的打火機，新北地檢署以殺人未遂及放火燒燬建物未遂罪將顏男起訴。

檢警調查，當天傍晚5點許，顏、邱2人先在公司內爆發激烈口角，顏男於是衝出公司，於5點52分前往新莊中正路某加油站，購買一桶120元的汽油，隨即折返公司。

顏男回到公司時，邱男正好坐在公司大門旁的椅子上抽煙，顏男於是將手中汽油整桶澆淋到邱男全身，同時拿出打火機欲點燃汽油，所幸遭一旁同事們聯手制止並壓制。