上班口角…新莊男朝抽煙同事潑汽油欲點火 殺人未遂起訴
新北市新莊區某人力公司顏姓男員工，今年6月初某日下班前，與邱姓同事在辦公室爆發嚴重口角，豈料顏男竟衝出公司到附近的加油站購買汽油，折回公司便朝正在公司門口抽煙的邱男怒潑一身欲點火，所幸一旁同事見狀衝上前奪下顏男手中的打火機，新北地檢署以殺人未遂及放火燒燬建物未遂罪將顏男起訴。
檢警調查，當天傍晚5點許，顏、邱2人先在公司內爆發激烈口角，顏男於是衝出公司，於5點52分前往新莊中正路某加油站，購買一桶120元的汽油，隨即折返公司。
顏男回到公司時，邱男正好坐在公司大門旁的椅子上抽煙，顏男於是將手中汽油整桶澆淋到邱男全身，同時拿出打火機欲點燃汽油，所幸遭一旁同事們聯手制止並壓制。
事後顏男向警方供稱，自己當下只是一時情緒激動，想嚇嚇邱男而已，並沒有真的要點火的意思。但檢察官認為，顏男明知汽油易燃，如當時朝人在辦公室前邱男全身澆淋汽油，再拿起打火機點火，極可能造成對方死亡並導致房屋延燒毀損的嚴重後果，其行為已達著手放火的程度，因此仍以未遂犯論罪。
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