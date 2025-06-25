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北市知名便當店保險箱不見 竟是前員工變裝行竊

中央社／ 台北25日電

台北市大安區某間連鎖知名便當店的保險箱近日不翼而飛，損失約2.5萬元，警方透過監視器畫面追查，發現犯嫌著雨衣、安全帽和手套行竊，結果是前員工54歲陳男缺錢犯案。

台北市警察局大安分局今天發布新聞稿表示，轄下和平東路派出所日前接獲位於金山南路上某間連鎖知名便當店報案，稱其店內保險箱不翼而飛，財損約新台幣2萬5000元，立即成立專案小組偵辦。

警方過濾案發現場及周邊監視畫面後發現，犯嫌身著雨衣、安全帽並戴手套進入店內行竊，對於店家放置物品處都相當熟稔，經竊取保險箱得手後，犯嫌又立即變裝並騎乘U-Bike逃離現場，企圖增加警方偵辦難度。

透過相關跡證，警方掌握犯嫌為前員工陳男，5月因無故長期曠工遭店家開除，沒想到因缺錢花用，竟將歪腦筋動到前東家行竊。

警方聲請拘票後，至新北市永和區將陳男查緝到案，但贓款已被陳男花光，全案詢後依涉刑法竊盜罪移送台北地檢署偵辦。

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