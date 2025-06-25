快訊

日月光啟動二代接班 張虔生大女兒張淡堯正式進入董事會

LINE免費貼圖5款！2款免任務爽用到年底 還有侏羅紀、團購+1圖案超好用

春哥侃陸／軍方刷存在感？3事件看中國審慎對以伊衝突

聽新聞
0:00 / 0:00

國民黨輸了！台中市黨部房地為不當取得財產 打行政訴訟判決今出爐

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

不當黨產處理委員會前年認定國民黨台中市黨部是國民黨不當取得的財產，處分移轉為台中市政府所有，國民黨不服提訴願被駁回，再提行政訴訟，台北高等行政法院今判決國民黨敗訴，可上訴。

黨產會認為，國民黨台中市黨部1946年起無償使用日據時期台中市役所建物，作為辦公廳舍近40年，1984年國民黨台中市黨部以台灣省民眾服務社台中市支社名義，召集台中市長、台中市議會議長、台中市政府各局處官員商討辦公廳舍搬遷工作，會議中決議由市府提供相關經費及行政協助。

黨產會指出，台中市政府經費編列3500萬元作為搬遷補助費，之後由國民黨台中市黨部以台灣省民眾服務社台中市支社名義，向台中市政府收取，用於購買現台中市黨部土地。

黨產會認為，國民黨台灣省黨部收受台中市黨部上繳購買土地後的補助費餘款來興建建物，之後土地及建物陸續移轉登記國民黨名下，認為台中市政府支付3500萬元搬遷補助費，實際受益者為國民黨，而土地及建物為國民黨不當取得的財產，命移轉為台中市政府所有。

國民黨不服提訴願被駁，再提行政訴訟救濟，台中市政府事後將國民黨台中市黨部產權登記為市府所有，由市府財政局管理，但因案件仍在訴訟中，市府依租用公有地方式，每月徵收使用補償金約12萬元。

國民黨台中市黨部。圖／聯合報系資料照片
國民黨台中市黨部。圖／聯合報系資料照片

黨產會 國民黨

延伸閱讀

檢調殺向國民黨中央 藍營諷不意外：賴清德連「雜質」都說了

檢調殺向國民黨中央 藍營諷不意外：賴清德連「雜質」都說了

吳崢按鈴提告 控國民黨台東立委黃建賓涉違反選罷法

吳崢按鈴提告 控國民黨台東立委黃建賓涉違反選罷法

相關新聞

海軍新訓中心上士當共諜！他欠債4度洩漏國防機密 判關2年2月徒刑

海軍新訓中心前上士陳毅閔因積欠債務，上網結識替大陸地區蒐集情報的「張先生」，並四度交付國防機密資料，不法獲利17萬元，台...

國民黨輸了！台中市黨部房地為不當取得財產 打行政訴訟判決今出爐

不當黨產處理委員會前年認定國民黨台中市黨部是國民黨不當取得的財產，處分移轉為台中市政府所有，國民黨不服提訴願被駁回，再提...

警察之恥！偷拍60女警、少女、女精神病患…郭昇翰判12年

台北市大安警分局警員郭昇翰涉嫌在派出所女廁安裝針孔攝影機偷拍，近60名女子受害，郭還被查出是色情網路論壇「創意私房」的會...

他酒駕欠繳1萬8房子被法拍！結局神逆轉讓律師直呼：司法鬼故事

一名男子因累計1萬8千元的交通罰單拒絕繳納，最終導致名下唯一房產遭行政執行署查封並公開拍賣，卻在房屋拍定、過戶完成後，竟又出現「神展開」──行政執行署撤銷整起拍賣，甚至將女子合法取得的房產「收回」還給男子，事件震驚法律界，律師直呼「只能說見到鬼了」。

上班口角…新莊男朝抽煙同事潑汽油欲點火 殺人未遂起訴

新北市新莊區某人力公司顏姓男員工，今年6月初某日下班前，與邱姓同事在辦公室爆發嚴重口角，豈料顏男竟衝出公司到附近的加油站...

台南拌麵攤販小北成功夜市擺攤整夜 5千元收入遭賊摸走

一名拌麵攤販昨天在台南市小北成功夜市擺攤，深夜收攤，將辛苦賺到的5千元收入放置車內，卻疑似遭竊賊覬覦，趁機偷走，讓他直呼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。