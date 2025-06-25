台南拌麵攤販小北成功夜市擺攤整夜 5千元收入遭賊摸走

一名拌麵攤販昨天在台南市小北成功夜市擺攤，深夜收攤，將辛苦賺到的5千元收入放置車內，卻疑似遭竊賊覬覦，趁機偷走，讓他直呼「辛苦錢真難賺，就這樣被這個人輕鬆賺走」，警方獲報後，調閱周邊監視器，目前已鎖定竊嫌，積極查緝到案中。

網友ben._.mian（斑麵食坊 - 拌麵小吃攤）今天凌晨2時許，在threads社群媒體發文指出，「辛苦賺的錢就這樣被偷走⋯辛苦錢真難賺，就這樣被這個人輕鬆攢走已報案，希望早日抓到嫌犯，在小北成功夜市的大家也要更注意自身錢包」，並po出監視器影像。

畫面中可以看到一名戴著帽子、口罩，穿著藍色短袖、牛仔褲，背著側背包的男子，摸走攤販放在車內的現金，隨即快速離去；網友留言「希望可以順利把辛苦錢找回來」、「好氣喔 一定又是家裡有狀況才會這樣偷錢」。

轄區台南市警第五分局公園派出所所長王瑞勳指出，案件發生於昨天深夜11時許，接獲一名男子報案指出，在小北成功夜市擺攤結束後將營業所得5千元放在車內，遭不明人士趁隙竊取；警方立即派員前往現場採證、鑑識，並調閱周邊監視畫面，目前已掌握竊嫌，積極查緝中。