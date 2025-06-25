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海軍新訓中心上士當共諜！他欠債4度洩漏國防機密 判關2年2月徒刑

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

海軍新訓中心前上士陳毅閔因積欠債務，上網結識替大陸地區蒐集情報的「張先生」，並四度交付國防機密資料，不法獲利17萬元，台灣高等法院今依陸海空軍刑法交付軍事機密罪判2年2月徒刑，可上訴。

陳毅閔2014年至2023年間入伍服役，2022年間因積欠債務欲辦理貸款，從通訊軟體LINE、TELEGRAM結識替大陸地區蒐集情報的「張先生業務經理」等人，不過「張先生業務經理」等人的姓名年籍不詳。

2022年4月至2023年2月間，陳毅閔分別在屏東及宜蘭等地，向同學取得軍事機密等電子檔，再列印成紙本，並攜岀營區，再使用手機拍攝後以LINE、TELEGRAM傳送予「張先生業務經理」等人4次，獲取不法利益17萬元。

檢方認定，陳毅閔所為涉犯陸海空軍刑法之交付收集軍事上應秘密電磁紀錄、貪汙治罪條例違背職務收受賄賂等罪嫌，經檢察官偵查終結，提起公訴。

高院指出，根據陳自白及卷內相關事證，認定陳確實有犯行，涉犯陸海空軍刑法交付關於中華民國軍事上應秘密電磁紀錄罪，而陳於偵、審中均自白坦承犯行，應依法減刑。再者，陳被告所交付的電磁紀錄並非自身職務而持有，而沒有成立貪汙治罪條例違背職務收受賄賂罪。

高院認為，陳當時身為現役軍人，國家、責任、榮譽均為軍旅生涯中一再受洗禮薰陶的信念及價值，理應較一般人更知悉國家效忠的重要性，竟罔顧國家栽培，為一己之私，貪圖錢財，無視國家法紀，交付我國軍事機密資料換取金錢，嚴重損及國家安全，敗壞軍人武德，戕害軍譽，所為殊值非難。

判決指出，陳坦承犯行，尚能認罪知錯，且已繳交全部犯罪所得，目前為貨運司機等，依陸海空軍刑法交付軍事機密罪判2年2月徒刑。

海軍新訓中心前上士陳毅閔積欠債務，上網結識替大陸地區蒐集情報的「張先生」，並四度交付國防秘密資料，不法獲利17萬元。 示意圖／ingimage
海軍新訓中心前上士陳毅閔積欠債務，上網結識替大陸地區蒐集情報的「張先生」，並四度交付國防秘密資料，不法獲利17萬元。 示意圖／ingimage

軍人 空軍 機密

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