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他在林森北路酒醉搭計程車不付車資...打運將又襲警遭上銬

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

蘇姓男子日前在林森北路酒醉搭計程車要回家，車資僅150元，卻拒絕付錢，甚至發酒瘋揮打運將吳姓男子，釀對方眼鏡斷裂、臉部受傷，警方獲報趕抵，他又襲警、罵警，當場遭上銬逮捕，警詢後被依妨害公務、公然侮辱、傷害等罪移送法辦。

中山警方18日晚上10點15分獲報，有計程車司機吳男（61歲）遭襲擊，趕抵了解是乘客蘇男（63歲）因酒醉，到了目的地拒絕付車資，不滿被吳男催討，氣憤徒手毆打釀對方眼鏡斷裂毀損。

由於吳男提告詐欺跟傷害，警方當場勸說「要不要給錢」，同時查證他身分，但蘇男拒絕反而開始打罵警察，員警提醒告知「不要再亂講話囉」，由於蘇男仍持續攻擊，釀員警左側手臂挫傷，當場遭上銬逮捕，警詢後依妨礙公務、公然侮辱、傷害、詐欺、毀損等罪移送台北地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蘇姓男子日前搭計程車不付錢，還攻擊運將，員警到場甚至襲警，當場遭上銬逮捕。記者翁至成／翻攝
蘇姓男子日前搭計程車不付錢，還攻擊運將，員警到場甚至襲警，當場遭上銬逮捕。記者翁至成／翻攝

詐欺 計程車司機 公然侮辱

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