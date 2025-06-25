他在林森北路酒醉搭計程車不付車資...打運將又襲警遭上銬
蘇姓男子日前在林森北路酒醉搭計程車要回家，車資僅150元，卻拒絕付錢，甚至發酒瘋揮打運將吳姓男子，釀對方眼鏡斷裂、臉部受傷，警方獲報趕抵，他又襲警、罵警，當場遭上銬逮捕，警詢後被依妨害公務、公然侮辱、傷害等罪移送法辦。
中山警方18日晚上10點15分獲報，有計程車司機吳男（61歲）遭襲擊，趕抵了解是乘客蘇男（63歲）因酒醉，到了目的地拒絕付車資，不滿被吳男催討，氣憤徒手毆打釀對方眼鏡斷裂毀損。
由於吳男提告詐欺跟傷害，警方當場勸說「要不要給錢」，同時查證他身分，但蘇男拒絕反而開始打罵警察，員警提醒告知「不要再亂講話囉」，由於蘇男仍持續攻擊，釀員警左側手臂挫傷，當場遭上銬逮捕，警詢後依妨礙公務、公然侮辱、傷害、詐欺、毀損等罪移送台北地檢署偵辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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