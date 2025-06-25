鄭正鈐北檢按鈴 控新竹市「雙罷」林志潔抹黑

民進黨團總召柯建銘子弟兵、「新竹雙罷」發言人林志潔，日前公開「吹哨者」音檔，指控國民黨立委鄭正鈐涉嫌洩漏政府資訊給中共國台辦，並疑似涉入中資介入選舉。鄭正鈐上午在律師王耀星陪同下前往台北地檢署按鈴提告。

鄭正鈐上午開記者會回應，民進黨以一個匿名「吹哨者」的變聲錄音帶，對他做出很多不實指控，包含誣指他涉及國安機密外洩、中資介選、濫用公務車、接受廠商不正當利益等罪名，他都覺得是不實指控，因此提告。

鄭正鈐強調，說什麼他將國內機密資料發給中共國台辦，這是完全無中生有、子虛烏有的指控，他們也從來沒有收過來自中共的資助，這是很清楚，要特別嚴正的說明。有關他的政治獻金收支，完全依法據實登載，沒有不法情事。