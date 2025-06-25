立委鄭正鈐指民進黨吹哨者抹黑 提告選罷法、加重誹謗、偽造文書
立委鄭正鈐今舉辦「假吹哨真抹黑？鄭正鈐提告！」直指民進黨吹哨者以變聲錄音帶不實指控，包含誣指涉國安機密外洩、中資、濫用公務車、接受廠商不正利益等；鄭正鈐今赴台北地檢署提告惡意誣陷者，對於特定媒體追問有何證據，律師偵查不公開沒有詳細說明。
鄭正鈐今在立院記者會稱，匿名者根本是子虛烏有的指控，他完全沒有收來自中共的資助，政治獻金部分依法登載沒有不法情事，選民服務都是秉公處理，絕對沒有收受不正利益。另，立法院先前已表示，委員不分藍綠使用的公務車都符合相關規定，民進黨用司法程序進行政治攻擊，記者會後對於惡意誣陷提出告訴，堅持捍衛清白。
鄭正鈐今至北檢告發時表示，稍早特定媒體問今天提告的證據是什麼，追問了大概20、30遍，不知道特定的媒體目的是什麼？
律師指出，提告一定有證據，提告後就是「偵查不公開」內容部分確實不能回答。律師在立院表示今提告三部分，包含選罷法意圖使被罷免人罷免通過罪、加重誹謗罪及行使變造準私文書罪，另誣告部份待證據收集完整，該提的都會提告。
新竹市雙罷免總部發言人林志潔今年6月18日與領銜人戴振博、律師陳又新至台北地檢署，告發鄭正鈐涉長期接受的大陸「政治獻金」並透過微信軟體指示助理持鄭的手機協助操作與國務院台灣辦公室訊息，傳遞我國政府檔案予國台辦，涉犯國家安全法等罪。
林志潔等人指控鄭正鈐接受廠商「請託標案」、「喬事情」並要求廠商「供養助理」涉貪汙收受不正利益罪，另還有涉「低薪高報」偽造文件請領助理費，未依法替助理投保勞健保，以及濫用立法院公務車以節省油費及過路費、濫用警政署指派隨扈協助駕車與從事競選及反罷免活動，涉涉犯貪汙侵占公用財物罪。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言