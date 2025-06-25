快訊

藍立院黨團告發罷團灌水達九成 陳玉珍：檢調有偵辦嗎

現省1500元！陸國台辦宣布 免收台灣「首來族」申辦證件費

黑熊之死…人熊共處跨入雷區 護管員觸犯禁忌披露「開槍心境」

聽新聞
0:00 / 0:00

罰鍰要漲 桃園7月起亂丟菸蒂和這些行為加2、3倍罰

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市環保局表示，為強化市容維護市民生活環境，7月起，針對6大類破壞環境衛生的行為將加重罰則，罰鍰金額可達現行的3倍，最高裁罰6000元，違法行為可以透過科技執法辨識，呼籲市民勿因小失大。

從重裁罰的違規行為包括未清理家畜在公共場所便溺、垃圾未依規定排出隨意棄置，亂吐檳榔汁、口香糖、亂丟菸蒂，與汙染地面、水溝、牆面等土地定著物，依違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則從嚴處分。最低罰鍰自1200元調高為2400元至3600元，並視汙染與危害程度，最高6000元罰鍰，藉此達到實質嚇阻違規行為。

環保局長顏己喨指出，統計去年裁罰亂丟一般廢棄物案件中，亂丟菸蒂即占四成，高達2855件；今年1至4月也有604件，顯示此類行為需要加強管理。菸蒂不但難以分解，內含多種有毒物質，一旦落入水溝，更恐阻塞排水系統，增加淹水風險。針對此類行為，7月起將提高罰鍰至3600元起跳，以有效遏止亂丟情形。

另針對「垃圾未依規定排出或隨意棄置」行為，無論是垃圾袋、資源回收物，甚至大型廢棄家具，若占用公共空間或破壞市容，也將一律加重裁罰至3600元，防堵缺乏公德心的民眾便宜行事、任意丟棄的惡習。

環管處張書豪處長進一步指出，家畜在公共場所便溺未清為民眾常見檢舉案件，飼主應主動清理寵物排泄物，以維護公共衛生與鄰里觀感；另於路旁或屋外曝曬、堆置影響環境整潔的物品行為，如將物品隨意曝曬、堆置於屋外或路旁，不僅妨礙觀瞻，也常造成鄰里糾紛與道路安全問題，同樣列為重點取締對象。

至於亂吐檳榔汁、口香糖，及污染地面、水溝、牆面等定著物等行為，因清理不易、成本高昂，甚至影響行人安全與城市形象，環保局將一律開罰至2400元以上，嚴加查辦。

張書豪處長強調，維護市容環境需要全民共同參與，桃園硬體建設正在升級，市容維護也需要公私共同努力，呼籲市民發揮公德心，珍惜清潔人員的辛勞，切勿心存僥倖，否則一時便宜恐讓荷包大失血，後悔莫及。環境管理處將持續加強巡查取締違規，並鼓勵民眾檢舉不法行為，共同打造乾淨整潔的桃園生活環境。

亂丟菸蒂7月起裁罰加3倍起跳。圖／環保局提供
亂丟菸蒂7月起裁罰加3倍起跳。圖／環保局提供

環保局長 桃園 廢棄物

延伸閱讀

想免費打皮蛇疫苗？桃園設門檻：需簽預立醫療決定

桃園信箱遭投中共傳單 警掌握特定對象擴大調查

桃園4地主沒賣地竟收買賣簡訊驚詐騙 竟是地政作業烏龍

賴清德今晚桃園開講 張善政出招：會讓市民做最好判斷

相關新聞

他酒駕欠繳1萬8房子被法拍！結局神逆轉讓律師直呼：司法鬼故事

一名男子因累計1萬8千元的交通罰單拒絕繳納，最終導致名下唯一房產遭行政執行署查封並公開拍賣，卻在房屋拍定、過戶完成後，竟又出現「神展開」──行政執行署撤銷整起拍賣，甚至將女子合法取得的房產「收回」還給男子，事件震驚法律界，律師直呼「只能說見到鬼了」。

警察之恥！偷拍60女警、少女、女精神病患…郭昇翰判12年

台北市大安警分局警員郭昇翰涉嫌在派出所女廁安裝針孔攝影機偷拍，近60名女子受害，郭還被查出是色情網路論壇「創意私房」的會...

林明佐1500萬交保…隔天送急診 中檢5點考量決定不抗告

刑事局前警政監林明佐任台中市刑大隊長期間，被控和九州博弈集團洩密、貪汙6616多萬元。台中地院11日裁定林1500萬元交...

開車離校癲癇發作釀1死4傷 成大女職員過失致死判刑10月

成功大學圖書館林姓女職員，去年8月12日下午5時開車從成大校區離開時，因癲癇症發作導致高速衝出，撞上一輛休旅車與多輛機車...

綁富商撕票判死25年沒執行 「關最久死囚」陳憶隆聲請再審被駁回

男子黃春棋、陳憶隆綁架富商黃春樹並撕票，25年前被判死刑定讞，至今仍未執行，是國內關最久的2個死囚，而同案被告徐自強7年...

鄭正鈐北檢按鈴 控新竹市「雙罷」林志潔抹黑

民進黨團總召柯建銘子弟兵、「新竹雙罷」發言人林志潔，日前公開「吹哨者」音檔，指控國民黨立委鄭正鈐涉嫌洩漏政府資訊給中共國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。