罰鍰要漲 桃園7月起亂丟菸蒂和這些行為加2、3倍罰

桃園市環保局表示，為強化市容維護市民生活環境，7月起，針對6大類破壞環境衛生的行為將加重罰則，罰鍰金額可達現行的3倍，最高裁罰6000元，違法行為可以透過科技執法辨識，呼籲市民勿因小失大。

從重裁罰的違規行為包括未清理家畜在公共場所便溺、垃圾未依規定排出隨意棄置，亂吐檳榔汁、口香糖、亂丟菸蒂，與汙染地面、水溝、牆面等土地定著物，依違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則從嚴處分。最低罰鍰自1200元調高為2400元至3600元，並視汙染與危害程度，最高6000元罰鍰，藉此達到實質嚇阻違規行為。

環保局長顏己喨指出，統計去年裁罰亂丟一般廢棄物案件中，亂丟菸蒂即占四成，高達2855件；今年1至4月也有604件，顯示此類行為需要加強管理。菸蒂不但難以分解，內含多種有毒物質，一旦落入水溝，更恐阻塞排水系統，增加淹水風險。針對此類行為，7月起將提高罰鍰至3600元起跳，以有效遏止亂丟情形。

另針對「垃圾未依規定排出或隨意棄置」行為，無論是垃圾袋、資源回收物，甚至大型廢棄家具，若占用公共空間或破壞市容，也將一律加重裁罰至3600元，防堵缺乏公德心的民眾便宜行事、任意丟棄的惡習。

環管處張書豪處長進一步指出，家畜在公共場所便溺未清為民眾常見檢舉案件，飼主應主動清理寵物排泄物，以維護公共衛生與鄰里觀感；另於路旁或屋外曝曬、堆置影響環境整潔的物品行為，如將物品隨意曝曬、堆置於屋外或路旁，不僅妨礙觀瞻，也常造成鄰里糾紛與道路安全問題，同樣列為重點取締對象。

至於亂吐檳榔汁、口香糖，及污染地面、水溝、牆面等定著物等行為，因清理不易、成本高昂，甚至影響行人安全與城市形象，環保局將一律開罰至2400元以上，嚴加查辦。